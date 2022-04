Shocking News: मरीज का इलाज करने के लिए YouTube पर Video देखने लगा ये डॉक्टर!

How To Treat Patients Cyst On YouTube: अचानक आई समस्या को सुलझाने के लिए लोग यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखना पसंद करते हैं. खाना बनाने से लेकर टेक्निकल काम तक, सभी तरह के वीडियो सोशल मीडिया के वीडियो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. यूट्यूब पर वीडियो देखकर लोग खाना बना ले रहे हैं या फिर मोबाइल में गड़बड़ी होने पर वीडियो देखकर खुद से सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं, लेकिन क्या हो जब कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करने के लिए यूट्यूब वीडियो देखने लग जाए? कुछ ऐसी ही एक घटना एक महिला के साथ हुई, जब वह डॉक्टर से अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंची.

इलाज करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा डॉक्टर

डू इट योरसेल्फ (DIY) लवर्स जानकारी के लिए YouTube पर जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को ऐसा करते देखना कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाली बात थी. एक टिकटॉक यूजर ने इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यूजर ने उस पल को अपने मोबाइल कैमरे में फिल्माया जब उसके डॉक्टर ने यूट्यूब पर उसकी सिस्ट (Cyst) का इलाज करने का तरीका देखा.

देखें वीडियो-

टिकटॉक पर 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है वीडियो

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकटॉक पर इस वीडियो को अब तक 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में, मरीज डॉक्टर की ओर कैमरा घुमाता है, जो अपनी याददाश्त पर ब्रश करने के लिए एक यूट्यूब वीडियो देख रहा है. टिकटॉक पर वीडियो को कैप्चर करने और अपलोड करने वाले यूजर ने कैप्शन दिया, 'यूट्यूब यूनिवर्सिटी में एक एमडी मिला.' वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर ऑनलाइन अपनी याददाश्त को ताजा कर रहा है.

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. एक यूजर ने कमेंट किया, 'वे मरीजों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं.' लेकिन अन्य लोगों ने यह कहते हुए सभी को शांत करने की कोशिश की कि डॉक्टरों को अक्सर उनकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जानकारी की आवश्यकता होती है.