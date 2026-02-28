Weird News: यहां मरने के बाद भी चैन नहीं! कब्र में रहने के लिए देना पड़ता है किराया, देर हुई तो शव बाहर

मौत के बाद कब्र को सबसे शांत जगह माना जाता है. हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंसान की आखिरी मंजिल कब्र या श्मशान ही होती है, जहां उसे सुकून मिलता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं होता. यहां कब्र में दफन रहने के लिए भी हर महीने किराया देना पड़ता है. अगर परिवार समय पर भुगतान न कर पाए तो शव को कब्र से निकाल दिया जाता है. सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन मध्य अमेरिका के एक देश में यह कड़वी हकीकत बन चुकी है और लोग इसे मजबूरी में स्वीकार भी कर रहे हैं.

ग्वाटेमाला में अनोखा कब्रिस्तान सिस्टम

मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां का कब्रिस्तान सिस्टम लोगों को हैरान कर देता है. जगह की भारी कमी के कारण यहां बहुमंजिला कब्रिस्तान बनाए गए हैं. इन कब्रों में शव को दफन रखने के लिए परिजनों को हर महीने किराया देना पड़ता है. यह व्यवस्था वहां के कई शहरों में लागू है. खास बात यह है कि कब्र का किराया भी सस्ता नहीं होता. ऐसे में गरीब परिवारों के लिए अपने प्रियजनों की कब्र बनाए रखना भी एक आर्थिक बोझ बन जाता है.

किराया न भरने पर निकाल दिया जाता है शव

यहां नियम बेहद सख्त हैं. अगर किसी परिवार से एक महीने का किराया भी लेट हो जाए, तो कब्रिस्तान प्रशासन शव को कब्र से निकाल देता है. बाद में उस शव को सामूहिक कब्र (मास ग्रेव) में स्थानांतरित कर दिया जाता है और खाली हुई जगह पर दूसरे शव को दफना दिया जाता है. कब्रिस्तान में कई बार ऐसे दृश्य भी दिख जाते हैं जहां किराया न भर पाने के कारण शव बाहर निकाले गए होते हैं. यह नजारा देखने वालों को झकझोर देता है और इस व्यवस्था की कठोरता को साफ दिखाता है.

गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी

ग्वाटेमाला में यह व्यवस्था खासकर गरीब लोगों के लिए बेहद मुश्किल खड़ी करती है. कई परिवार जीते-जी अपनी कब्र के किराये का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाद में परिजनों पर बोझ न पड़े. फिर भी आर्थिक तंगी के कारण कई शव समय पर किराया न भर पाने की वजह से बाहर निकाल दिए जाते हैं. कब्रिस्तान में कुछ शव ऐसे भी नजर आते हैं जो बाहर रखे हुए दिखते हैं, मानो अपनी जगह का इंतजार कर रहे हों. यह दृश्य स्थानीय लोगों को भी भावुक कर देता है.

प्रशासन की मजबूरी या कठोर नियम?

बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि तेजी से बढ़ती आबादी और जमीन की कमी के कारण ऐसे नियम बनाना उनकी मजबूरी है. हर शहर के बाहर सामूहिक दफन स्थल बनाए गए हैं, जहां हर साल उन शवों को दफनाया जाता है जिनके परिजन समय पर किराया नहीं भर पाते. अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था जगह के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी है. हालांकि, इस नियम को लेकर अक्सर मानवीय संवेदनाओं पर बहस भी छिड़ जाती है, क्योंकि कई लोग इसे मृतकों के सम्मान के खिलाफ मानते हैं.