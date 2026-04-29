60 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा निकला शख्स, चमत्कार से कम नहीं ये घटना! जानें कैसे किया सर्वाइव

बात साल 2012 की है, जब पीटर स्काइलबर्ग (Peter Skyllberg) नॉर्थ स्वीडन में बर्फ के दबी अपनी कार में जिंदा पाए गए. जानकारी के अनुसार वो 2 महीने तक बर्फ के नीचे दबे रहे. इस दौरान जिंदा रहने के लिए पीटर स्काइलबर्ग ने बर्फ को पानी के रूप में इस्तेमाल किया और कार के अंदर की गर्माहट ने उन्हें जिंदा रखने में मदद की, लेकिन 2 महीने तक बिना खाए पिए बर्फ के नीचे जिंदा रहना बड़ी बात है. लोगों का कहना है कि किस्मत ने उनका साथ दिया.

60 दिन बिना खाए पिए बर्फ के अंदर जिंदा रहना सामान्य नहीं है. जैसे ही रेस्क्यू टीम ने पीटर स्काइलबर्ग को जिंदा खोजा तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था. लोग इस खबर को जानकर हैरान हैं कि कोई व्यक्ति 2 महीने तक बिना खाने के कैसे जिंदा रह सकता है. रेस्क्यू टीम को जब पीटर स्काइलबर्ग की कार मिली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही कार के ऊपर जमी सफेद बर्फ की मोटी परत हटी तो सब चौंक गए. कार के अंदर एक जिंदा शख्स मौजूद था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

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कैसे जिंदा रहा ये शख्स?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दरअसल, पीटर स्काइलबर्ग न कार के अंदर की एक छोटा-सा सुरक्षित माहौल बना लिया था. कार के चारों ओर जमी बर्फ ने इंसुलेशन का काम किया जिससे अंदर की गर्माहट बाहर नहीं गई और कार के अंदर ठंड का असर कम हो गया. गाड़ी के अंदर के इसी गर्म माहौल में उसने खुद को जिंदा रखा. अगर गाड़ी के अंदर गर्माहट न होती तो बर्फ में दबकर कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती थी.

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बर्फ का पानी पीता था

इस शख्स ने 2 महीने तक बर्फ का पानी पिया. बर्फ पिघलाकर वह पानी पी सकता था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. ऐसे में उसकी बॉडी ने खुद को उस स्थिति में ढालना पड़ा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो गया था. यानी बॉडी ने एनर्जी बचाने के लिए अपनी गति कम कर दी, जैसे कि किसी हद तक हाइबरनेशन जैसा असर हो. उसने बहुत कम एक्टिविटी की और बॉडी की गर्मी को संभालकर रखा. सिर्फ जरूरी कामों में ही एनर्जी खर्च की. ये कोई समाधान नहीं था, बल्कि मुश्किल हालात में बॉडी का नेचुरल रिस्पांस था. शख्स का 2 महीने तक जिंदा रहना इस घटना को खास नहीं बनाता, बल्कि खास बात ये थी कि सभी परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं. जैसे सही तरह से इंसुलेशन, कम एक्टिविटी और कुछ किस्मत का साथ था. क्योंकि यदि इनमें से किसी भी चीज की कमी होती तो रिजल्ट कुछ और होता. कार का सही से बर्फ में दबा होना भी मुख्य कारण बनता है, क्योंकि अगर कार सही से बर्फ में न दबी होती तो कार में नमी या कार के अंदर का तापमान गिर सकता था. ऐसे में ये घटना असामान्य जरूर है, लेकिन इसके पीछे भी कई खास कारण रहे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.