जिसे जन्म दिया उसी से रचा ली शादी; पलभर में जुदा हो गए पति-पत्नी, 36 साल पहले क्या हुआ था?
जिसे जन्म दिया उसी से रचा ली शादी; पलभर में जुदा हो गए पति-पत्नी, 36 साल पहले क्या हुआ था?

Woman Marry with Son: इस दुनिया में मां- बाप का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लोग कहते हैं कि मां-बाप से ज्यादा कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता है. लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:28 PM IST
Shocking News: कभी-कभी ऐसी दिल दहलाने वाली खबर आती है जिससे सुनकर या पढ़कर लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस दुनिया में मां- बाप का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लोग कहते हैं कि मां-बाप से ज्यादा कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता है लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसमें एक मां ने अपने ही बच्चे से शादी कर ली और जब इसका पता चला तो उसके होश उड़ गए और कुछ ही मिनटों में सबकुछ बिखर गया. जानिए क्या है पूरा मामला. 

लगभग 3 दशक पहले एक मां ने अपने बेटे को दूसरी फैमिली को गोद दिया था. हालांकि गोद देने के बाद वह अपने बेटे से कभी भी कहीं भी मिली नहीं दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे लेकिन सालों बाद वो एक लड़के से मिली जिसे वो जानती तक नहीं थी. दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी रचा ली और फिर दोनों से दो बच्चे भी हुए. इसके बाद जब DNA टेस्ट हुआ तो लोगों के होश उड़ गए.

कैसे हुआ खुलासा? 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला और उसके पति से दो बच्चे हुए और इसके बाद उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कानूनी सलाह लेनी चाही. इसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में में खुलासा हुआ कि महिला का पति उसका वही बेटा है जिसे उसने 36 साल पहले गोद दे दिया था. जैसे ही ये खुलासा हुआ दोनों की जिंदगी बदल गई और इस रिश्ते का सच सामने आने के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया. महिला ने बताया कि वह अपने पति से 2015 में मिली थी जब वह 21 साल का था. इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और 2016 और 2017 में उनके दो बच्चे भी हुए. DNA रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों अलग हो गए, जबकि इनके बच्चों का भी भविष्य काफी ज्यादा अनिश्चित है. 

Shocking News

Trending news

