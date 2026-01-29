मौत से आंख-मिचौली! तेज रफ्तार ट्रेन के सामने डटा रहा शख्स, कैमरे में कैद हो गई घटना

Video Viral: सोशल मीडिया पर एक से एक खतरनाक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस सनकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसकी हरकत देखकर आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी. वीडियो में दिखता है कि एक सनकी शख्स ट्रैक पर खड़ा है और सामने से एक्सप्रेस तेज रफ्तार में आ रही है. ये देखने के बाद भी वो आखिर तक ट्रैक से नहीं हटता है. उसके बाद जो होता है वो कैमरे में कैद हो जाता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे बची जान?

इंटरनेट पर वायरल रहे वीडियो में दिखता है कि एक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है और दूसरा ट्रैक खाली है. जो ट्रैक खाली है उसपर सामने से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रैक से चिपक कर एक सनकी आदमी खड़ा है, ट्रेन लगातार हॉर्न देती है, लेकिन ये शख्स हटने का नाम ही नहीं लेता है. इस दौरान खड़ी ट्रैन से एक यात्री इसका वीडियो बना लेता है. वीडियो में दिखता है कि दूर से ही ट्रेन तेज हॉर्न बजाती आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हॉर्न इस व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है. जब ट्रेन कुछ गज के फासले तक आ जाती है तो ये बड़े ही प्यार से पीछे हट जाता है और ट्रेन निकल जाती है. वीडियो देखकर लगता है कि जैसे ये अचानक हुआ हो, यानी शख्स के हावभाव से लगता ही नहीं कि उसे पता हो कि उसके साथ क्या हुआ है. सेकेंड भर की देरी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी. कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @railpulse.india नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 20 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं तो ये सोच रहा हूं कि ड्राइवर इसको कितनी गाली दिया होगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.