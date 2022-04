Shocking: लद्दाख के पैंगोंग लेक में टूरिस्ट की इस हरकत पर गुस्साए लोग, Video शेयर कर कही ये बात

Viral Video: भारत कई खूबसूरत पर्यटन स्थलों का घर है, जहां हर दिन सैंकड़ों-हजारों लोग आते-जाते हैं. पर्यटकों के रूप में, हमें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने, जगह की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के अपने कर्तव्य के बारे में भी पता होना चाहिए. हालांकि, पर्यटक अक्सर इसे भूल जाते हैं और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लद्दाख (Ladakh) से सामने आया है जहां तीन पर्यटकों को प्राचीन पैंगोंग झील (Pangong Lake) में अपनी कार दौड़ाते हुए देखा गया.

जिग्मत लद्दाखी (Jigmat Ladakhi) नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति को झील में एसयूवी चलाते हुए देखा जा सकता है, जबकि दो व्यक्ति सनरूफ में खड़े हैं. इतना ही नहीं, वीडियो में एक फोल्डेबल चेयर और मेज भी दिखाई दे रही है, जिस पर शराब की कई बोतलें, पानी और चिप्स के पैकेट बिखरे हुए हैं.

I am sharing again an another shameful video . Such irresponsible tourists are killing ladakh . Do you know? Ladakh have a more than 350 birds species and lakes like pangong are the home of many bird species. Such act may have risked the habitat of many bird species. pic.twitter.com/ZuSExXovjp

— Jigmat Ladakhi(@nontsay) April 9, 2022