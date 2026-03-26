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सड़क पर मस्तानी चाल में दिखा गैंडा, विदेशी टूरिस्ट के उड़े होश! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Shocking Rhino Video: नेपाल के सौराहा का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है जिसमें एक भरी-भरकम गैंडा सड़क पर मस्तानी चाल में चलता नजर आ रहा है. गैंडा सड़क पर लोगों के बीच ऐसे चल रहा है जैसे उसका डेली रूटीन हो. इस नजारे को देख विदेशी की आंखें फटी की फटी रह गईं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:10 AM IST
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सड़क पर मस्तानी चाल में दिखा गैंडा, विदेशी टूरिस्ट के उड़े होश! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Rhino Viral Video: आप सोचकर देखिए कि आप मार्केट से रोजमर्रा का सामान लेकर लौट रहे हों और अचानक से आपके सामने गैंडा आ जाए. चलती सड़क पर अचानक कुत्ते बिल्ली की जगह गैंडा दिख जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा. सिंपल सी बात है कोई भी अचानक गैंडे को सड़क पर देख घर जाएगा. ये कोई कल्पना या हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सच है और सच हुआ है एक विदेशी के साथ. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विदेशी के वीडियो में दिखता है कि एक गैंडा लोगों के बीच सड़क पर टहल रहा है. गैंडा ऐसे चल रहा है जैसे उसके लिए ये कुछ अलग नहीं, बल्कि रोज का नॉर्मल रूटीन हो.

सोशल मीडिया पर नेपाल का एक वीडियो धमाल मचा रहा है. वीडियो नेपाल के सौराहा का बताया जा रहा है. यहां एक भारी-भरकम एक सींग वाला गैंडा राजा महाराजाओं की तरह सड़क पर शाही अंदाज में चल रहा है. गैंडे को देख गाड़ियों के ब्रेक लग गए. इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए लोगों ने जेब से फोन निकाल लिए. गैंडे की इस मस्तानी चाल ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया. गैंडे को ना लोगों की चिंता है और न हॉर्न की परवाह है वो अपनी मस्ती में चलता जाता है. 

यह भी पढ़ें: लो जी, तरबूज भी होने लगे बीमार... एम्बुलेंस में पहुंचे मंडी, जानें क्या है पूरा मामला?

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भौचक्का रह गया टूरिस्ट

गैंडे को सड़क पर घूमता देख एक विदेशी टूरिस्ट हक्का बक्का रह जाता है. उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो सच है. गैंडा ऐसे चल रहा है जैसे वो भूल गया कि ये जंगल नहीं इंसानी बस्ती है. इंसानी बस्ती में अचानक सींग वाला गैंडा देखना इस विदेशी टूरिस्ट के लिए बिल्कुल नया था. अब गैंडे का ये वीडियो और विदेशी टूरिस्ट का हैरानी वाला रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

यूजर्स बोले- वो लोकल है.

इंटरनेट पर छा रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @thedancooperescape नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गैंडा यहीं का रहने वाला है, आप उसके पास से गुजर रहे हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "अमेरिका में करेन हैं, भारत में गायें हैं और नेपाल के पास गैंडे हैं. इसमें बड़ी बात क्या है?" 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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