क्या खड़ी गाड़ियों को अचानक निगल गई सड़क, CCTV में कैद हुआ ऐसा मंजर जिसे देख दहल उठे लोग?

Road Accident: अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट में एक आम सा दिन अचानक डरावने हादसे में बदल गया. साउथ-मिडिल ओमाहा के व्यस्त चौराहे पर पैसिफिक स्ट्रीट के पास दो गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी थीं. तभी अचानक सड़क का हिस्सा भरभराकर नीचे धंस गया और दोनों वाहन गहरे गड्ढे में जा गिरे. यह पूरा मामला इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए.

पास की पार्किंग गैराज में लगे सुरक्षा कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही सड़क की सतह टूटी, दोनों गाड़ियां नीचे की ओर खिसकती चली गईं. ओमाहा पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमाहा पुलिस डिपार्टमेंट को 67th और पैसिफिक स्ट्रीट पर हादसे की सूचना मिली, जहां सड़क धंसने से दो वाहन सिंकहोल में गिर गए. यह गड्ढा चौराहे के ठीक पूर्वी हिस्से में बना.

लोगों ने कैसे बचाई जान?

हैरानी की बात यह रही कि इमरजेंसी टीम के पहुंचने से पहले ही आसपास मौजूद नागरिक मदद के लिए दौड़ पड़े. कुछ लोगों ने गड्ढे में फंसे ड्राइवरों को बाहर निकलने में मदद की, जबकि अन्य ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर आने-जाने वाली गाड़ियों को सावधान किया. दोनों ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल आए और अधिकारियों ने पुष्टि की कि किसी को चोट नहीं आई. पुलिस प्रमुख टॉड श्मेडरर ने स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि ओमाहा के नागरिक हमेशा एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आने लगीं. किसी ने मजाक में लिखा कि बीमा कंपनी को यह कैसे समझाएंगे. एक अन्य यूजर ने कहा कि अब यह नया डर बन गया है. कई लोगों ने इसे बेहद डरावना बताया और कहा कि सड़क ने गाड़ियों को मानो निगल लिया. हालांकि ज्यादातर यूजर्स ने राहत जताई कि ड्राइवर सुरक्षित बच निकले.

सड़क क्यों की गई बंद?

स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने पैसिफिक स्ट्रीट को 66वीं से 69वीं स्ट्रीट तक दोनों दिशाओं में बंद कर दिया. हालांकि 67वीं स्ट्रीट पर ट्रैफिक चलता रहा. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह गड्ढा और बड़ा हो सकता है, इसलिए मरम्मत में कई दिन लग सकते हैं. इमरजेंसी टीमें दोपहर करीब 3:30 बजे मौके पर पहुंचीं. बाद में जानकारी मिली कि गाड़ियों के गिरने के बाद एक पानी की मुख्य पाइपलाइन भी फट गई, जिससे सड़क और कमजोर हो गई.

गड्ढे में फंसी गाड़ियों की पहचान सिल्वर डॉज राम पिकअप और मैरून जीप एसयूवी के रूप में हुई. शाम करीब 5 बजे क्रेन लगी टो ट्रक मौके पर पहुंची. पहले पिकअप ट्रक को बाहर निकाला गया और कुछ ही मिनटों बाद दूसरी गाड़ी को भी सुरक्षित बाहर खींच लिया गया. फिलहाल प्रशासन पूरे इलाके की जांच कर रहा है ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो.