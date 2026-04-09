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शादी का पंडाल उड़ा ले गई आंधी! मेहमानों के बीच मची अफरा-तफरी, वीडियो देख भावुक हुए लोग

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही मेहमान खाना खाने के लिए बैठते हैं. वैसे ही मौसम ने करवट बदल ली और ऐसी आंधी आई कि पंडाल को ही उखाड़ दिया. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:51 PM IST
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सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं दूल्हा अजीब हरकत कर देता है तो कहीं दुल्हन पंडित जी की बात सुन हंसने लगती है. लेकिन इस बार दूल्हा-दुल्हन का कोई फनी वीडियो नहीं, बल्कि शादी का ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको इमोशनल कर देगा. जैसे ही बराती खाना खाने बैठते हैं वैसे ही तेज आंधी शुरू हो गई और शादी का पंडाल ही उखड़ गया. मेहमानों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का पंडाल लगा हुआ है. चारों और लाइटों से सजा टेंट लगा नजर आता है. बीच में बड़ी बड़ी खाने की टेबल और चारों ओर कुर्सियां लगी है. मेहमानों के डिनर की पूरी व्यवस्था हो चुकी है. सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और मेहमान खाना खाने के लिए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे. बराती आपस में बातचीत कर रहे थे. हर तरफ खुशी का माहौल था. कोई नहीं जानता था कि पल भर में क्या होने वाला है.

मौसम ने ली करवट

सब कुछ नॉर्मल था. तभी अचानक मौसम ने करवट बदली और आंधी आने लगी. पहले तो लोग इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया. खाने पीने की व्यवस्था बेकार हो गई. वहां रखी टेबल और कुर्सियों हवा से बिखर गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए. आंधी इतनी तेज थी कि शादी का पूरा पंडाल की गिरा दिया. एक बाप की सालों की कमाई पर मौसम ने पानी फेर दिया. जैसे ही पंडाल गिरा चारों ओर अफता तफरी का माहौल बन गया. लोग एक दूसरे को बचाने के लिए चिल्लाने लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "लाखों सपने और वर्षों की कड़ी मेहनत, एक तरफ बेटी की शादी और दूसरी तरफ यह क्रूर मौसम"

यह भी पढ़ें: साबुन की टिकिया खा रहा था लंगूर! मां ने बेटे की तरह समझाया और फिर..., वीडियो ने जीता दिल

'भाग्य के आगे इंसान असहाय'

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 14 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन भाग्य के आगे इंसान असहाय है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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