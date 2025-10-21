Advertisement
दो सिर वाले लड़के का खौफनाक किस्सा, आपस में ही करते थे ऐसी बातें! आज भी डराती है ये कहानी

Bengal History: साल 1783 में बंगाल के मुंडुल गौट गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ, जिसके दो सिर थे. यह रहस्यमयी जन्म 18वीं सदी की सबसे विचित्र मेडिकल पहेली बन गया. बच्चे का दूसरा सिर न केवल जीवित था बल्कि खुद से हिलता-डुलता और बोलता भी था. जानिए इस चमत्कारी जन्म और उसके दुखद अंत की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:19 AM IST
Shocking Tale of The Two-Headed Boy: साल 1783 के मई महीने में बंगाल के मुंडुल गौट नामक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा जन्मा, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस नवजात शिशु के सिर पर एक और पूरा सिर उगा हुआ था. दाई इस नजारे से इतनी डर गई कि उसने बच्चे को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन माता-पिता ने समय रहते उसे बचा लिया. हालांकि, उस घटना में बच्चे की एक आंख और कान जल गए.

लोगों ने क्यों बनाया बच्चे को तमाशा और कैसे पहुंचा वह कोलकाता?

शुरुआत में सदमे में आए माता-पिता ने जल्द ही इसे कमाई का जरिया बना लिया. वे बच्चे को कोलकाता ले गए, जहां ‘दो सिर वाले बच्चे’ को देखने भीड़ उमड़ने लगी. ब्रिटिश अधिकारियों ने भी बच्चे की प्रदर्शनी आयोजित की. कोलोनल पियर्स नामक एक अफसर ने इस पर नोट्स बनाकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जोसेफ बैंक्स को भेजे, जिन्होंने बाद में इसे सर्जन एवरेर्ड होम तक पहुंचाया.

क्या सच में दूसरा सिर खुद सोचता और महसूस करता था?

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ऊपर वाला सिर स्वतंत्र रूप से काम करता था. वह मुस्कराता, रोता, चूसने की कोशिश करता और दर्द महसूस करता था. उसके कान छोटे और जबड़ा टेढ़ा था, लेकिन बाल और आकार पहले सिर जैसा ही था. जब बच्चा बड़ा हुआ, तो उसने दावा किया कि दूसरा सिर उससे बात करता है और कभी-कभी दोनों सिर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते थे एक सो जाता और दूसरा जागा रहता.

कौन-सी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था यह बच्चा?

आज के वैज्ञानिकों ने इस हालत को Craniopagus Parasiticus नाम दिया है. यह एक दुर्लभ प्रकार का जुड़वा बनने का असफल प्रयास है, जिसमें एक भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं होता और दूसरे भ्रूण से जुड़ा रह जाता है. यह स्थिति हर 50 लाख बच्चों में से सिर्फ 2-3 में देखने को मिलती है. सिर्फ चार साल की उम्र में उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जब उसकी मां पानी भरने गई थी और उसे सांप ने काट लिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट ने बाद में उसके शव की खुदाई कर खोपड़ी इंग्लैंड भेज दी. वहां वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों सिरों के दिमाग पूरी तरह अलग थे, जिनकी अपनी-अपनी नसें और रक्त वाहिकाएं थीं यानी दोनों वास्तव में जीवित थे.

क्या यह रहस्य फिर कभी दोहराया गया?

सदियों बाद एक और बच्ची रेबेका मार्टिनेज इसी स्थिति के साथ पैदा हुई. डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर अतिरिक्त सिर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह 11 घंटे बाद मर गई. आज भी यह मामला दुनिया के सबसे रहस्यमयी और भयावह चिकित्सा चमत्कारों में गिना जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

