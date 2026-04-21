क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं? बंद पिंजरों में सिसकते बेजुबान जानवर, दर्द से भरी ये तस्वीरें देखकर कांप उठेगी आपकी रूह

सिसकते हुए बंदर, दर्द से कराहते कुत्ते और पिंजरों में कैद मासूम बेजुबानों की चीखें सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए. एक पूर्व कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह फुटेज लीक की है, जिसमें विज्ञान के नाम पर होने वाली क्रूरता को साफ देखा जा सकता है. आखिर क्यों हम अपनी बीमारियों के इलाज के लिए इन बेकसूरों को नरक जैसी जिंदगी देने पर उतारू हैं? क्या हमारे पास कोई और मानवीय विकल्प नहीं है?

क्या सह रहे हैं ये बेजुबान?

एनिमल एड (Animal Aid) द्वारा जारी इस फुटेज में बीगल कुत्ते, प्राइमेट्स, मिनी-पिग्स और खरगोशों को भयानक पीड़ा झेलते हुए दिखाया गया है. एक दृश्य में लंबी पूंछ वाले बंदरों को जबरन बांधकर उनके पेट में एंटी-ओबेसिटी (मोटापा कम करने वाली) दवाएं डाली जा रही हैं. वहीं, बीगल कुत्तों के चेहरों पर मास्क बांधकर उन्हें जहरीले पदार्थ सूंघने पर मजबूर किया जा रहा है. खरगोशों को छोटे बेलनाकार ट्यूबों में ठूंसकर उन्हें आईवी (IV) टेस्टिंग की यंत्रणा दी जा रही है. यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि यह जांचा जा सके कि ये दवाएं इंसानों के इस्तेमाल के लिए फिट हैं या नहीं.

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पूर्व कर्मचारी की रूह कंपा देने वाली गवाही

इस सच्चाई को सामने लाने वाला शख्स लैब का ही एक पूर्व कर्मचारी है, जो वहां जानवरों की सेवा करने के इरादे से गया था. उसने बताया कि वह जानवरों से प्यार करता था, लेकिन वहां उसे उनके ऊपर होने वाले जुल्मों में मदद करने के लिए मजबूर किया गया. उसने कहा कि उन बेजुबानों की चीखें और सिसकियां आज भी उसके कानों में गूंजती हैं. कई प्रयोग दो साल तक चलते थे, जिसमें जानवर धीरे-धीरे तड़पकर दम तोड़ देते थे. उसने माना कि ब्रिटिश जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उनकी टैक्स की रकम और फार्मा कंपनियों के मुनाफे के लिए लैब के अंदर क्या चल रहा है.

क्या ये सब कानून के दायरे में है?

हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ 'होम ऑफिस' के नियमों और कानूनों के तहत हो रहा है. फार्मा कंपनियां दलील देती हैं कि कैंसर और दिल की बीमारियों जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी है. उनका कहना है कि सेल कल्चर या कंप्यूटर मॉडल अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वे पूरे शरीर की जटिलता को समझा सकें. विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दशक में टेस्टिंग में 43% की कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करना फिलहाल संभव नहीं है. टेस्टिंग के बाद जो जानवर बच जाते हैं, उन्हें अंततः मार दिया जाता है ताकि उनके अंगों का विश्लेषण किया जा सके.

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क्या रुकेगा यह टॉर्चर?

एनिमल एड के निदेशक इयान ग्रीन ने इसे "विज्ञान के नाम पर की जा रही प्रताड़ना" करार दिया है. कैंपेनर्स का कहना है कि सरकार को अपने उस वादे को तुरंत निभाना चाहिए जिसमें उन्होंने एनिमल टेस्टिंग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात कही थी. उन्होंने मांग की है कि सभी नए लाइसेंसों पर तुरंत रोक लगाई जाए और वर्तमान लाइसेंसों की समीक्षा हो. उनका तर्क है कि आज के आधुनिक युग में जानवरों की संवेदनशीलता को पूरी तरह नजरअंदाज करना न केवल अनैतिक है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी इसके विकल्प तलाशे जा सकते हैं.

आखिर क्या है समाधान?

लेबर पार्टी और कई सांसदों ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. सरकार का कहना है कि वे एनिमल टेस्टिंग को कम करने के लिए 'अल्टरनेटिव्स स्ट्रैटेजी' पर 75 मिलियन पाउंड खर्च कर रहे हैं. वैज्ञानिक अब ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिनमें इंसानी कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जानवरों को इस दर्द से मुक्ति मिल सके. हालांकि, मंत्री लॉर्ड वैलेंस का कहना है कि इसे जल्द पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है. यह मामला दिखाता है कि विज्ञान की प्रगति और नैतिकता के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे पाटना आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी.