Accident Viral Video: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले (Madhya Pradesh's Khargone district) के एक जंगल में बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ने से कम से कम 14 कारें बह गईं, जबकि 50 लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जितेंद्र सिंह पवार (Jitendra Singh Pawar) ने कहा कि इंदौर जिले के सभी लोग रविवार शाम को बलवाड़ा थाना क्षेत्र के कटकूट जंगल में सुकड़ी नदी के पास पिकनिक का आनंद ले रहे थे. क्षेत्र में बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया.

अचानक आई बारिश ने 14 कारें बहा दी

अधिकारी ने कहा कि पिकनिक मनाने वाले अपनी कारों और स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) को पीछे छोड़कर खुद को बचाने के लिए जंगल में ऊंचे स्थानों पर चले गए. उन्होंने कहा कि कुछ एसयूवी सहित कम से कम 14 कारें पानी में बह गईं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों से ट्रैक्टर की मदद से 10 कारों और एसयूवी को बाहर निकाला. अधिकारी ने कहा कि हालांकि तकनीकी खराबी के कारण कारें शुरू नहीं हो सकीं क्योंकि वाहनों में पानी घुस गया था. उन्होंने कहा कि पिकनिक मनाने वालों को बाद में अन्य वाहनों से उनके घर भेज दिया गया.

देखें वीडियो-

Around 50 picnickers from Indore, among them kids and women, timely escaped from being swept away by flash floods in Sukri river, on whose banks they were picnicking in Balwarda area of Khargone district of MP on Sunday afternoon. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/6RfqhBAbBF

— Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) August 8, 2022