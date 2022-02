अकेले 1-2 या 3 नहीं 10 सांड से भिड़ गई बत्तख, कोई भी नहीं हरा पाया उसे; उल्टे पैर भागे

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Industrialist Anand Mahindra) ने एक वीडियो ट्वीट कर बताया है कि मोटिवेशन कैसा होना चाहिए. महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव होने के लिए पहचाने जाते हैं. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वो या तो इंस्पीरेशनल होते हैं या फिर मजेदार. ताजा वीडियो में एक बत्तख कुछ सांड और गायों को डराने की कोशिश करती नजर आ रही है.

एक मैदान के बीच में अकेली खड़ी बत्तख अपने से कई गुना बड़े सांड व गायों से भिड़ जाती है. वहां मौजूद गाय व सांड उसे घेरकर खड़े रहते हैं. इतना ही नहीं, बत्तख पर वह सांड लगातार हमला भी करते रहते हैं, लेकिन बत्तख वहां से भागने के बजाय भिड़ जाती है. सांड को लगातार कई बार अपने चोंच से हमला भी करती है. छोटी सी पक्षी आक्रामक रूप से बड़े जानवरों को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है. इस वीडियो को देखने के बाद आनंद महिंद्रा बेहद इंस्पायर्ड हो गए. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों को प्रेरणा दी.

‘How’s the Josh, bird?’ ‘High sir, Ultra high’. That bird’s chutzpah is my #MondayMotivation (courtesy @ErikSolheim ) pic.twitter.com/lVDRXpDZbp

— anand mahindra (@anandmahindra) February 21, 2022