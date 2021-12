पिज्जा खा रहे गरीब शख्स से लड़के ने मांगा एक पीस, बदले में नोटों से भर दी उसकी जेब; चौंकाने वाला Video

Viral Video: भले ही इंसान के पास पैसे, कपड़े या घर न हो, लेकिन अगर उसका दिल बड़ा हो तो वह अमीरों से ज्यादा खुश रह सकता है. जी हां, आज के समय में हमें हर चीज का उदाहरण देखने को मिल जाता है. इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है, जहां कठिन से कठिन मुश्किलों का सामने करने वाले लोगों का वीडियो मौजूद है. कुछ लोग उनकी हालत को देखकर तरस खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तरस खाने के बजाय उनके साथ बैठना पसंद करते हैं और मदद करने में हाथ बढ़ाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक गरीब शख्स सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है और अचानक वहां पर एक लड़का आ पहुंचता है. गरीब शख्स सड़क के किनारे बैठकर पिज्जा का आनंद ले रहा होता है. लड़का उसके साथ बगल में बैठता है और फिर उससे पिज्जा का एक हिस्सा मांगता है. गरीब शख्स ने बेझिझक अपने बॉक्स से एक पिज्जा का हिस्सा निकालता है और तुरंत उस लड़के को दे देता है.

Reach out to the people in need…

He had tears at the end. And me too. pic.twitter.com/XNI2lBToP2

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 26, 2021