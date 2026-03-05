मिडिल ईस्ट में जंग का खौफ! शख्स ने पानी की टंकी में भरवा लिया 1000 लीटर डीजल

Shocking Video: सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लोगों की अजीब हरकतें हैरान कर देती हैं, लेकिन पेट्रोल पंप का जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहला सवाल तो लोग यही पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदा जा सकता है क्या? जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, आग की तरह फैल गया. इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन ले जाना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. ये लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है.

आमतौर पर जब लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो गाड़ी के टैंक में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं. लेकिन क्या आपने किसी को पानी की टंकी में डीजल भरवाते देखा है. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स 1000 लीटर की पानी की टंकी में डीजल भरवा रहा है. हालांकि, ये वीडियो कब का है और ये डीजल क्यों भरवाया जा रहा है. इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. वीडियो पंजाब के किसी गांव का बताया जा रहा है. हालांकि इसकी लोकेशन को लेकर भी कोई सटीक जानकारी नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी की टंकी डीजल से फुल भर दी गई है. ऐसे में छोटी-सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ये वीडियो तेजी से आग की तरह फैल रहा है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @jassubhajass नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इतना ही नहीं, यूजर्स वीडियो देख गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं.

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर को यकीन नहीं हुआ तो उसने इस वीडियो को एआई वीडियो बता दिया. दूसरे यूजर ने लिखा, 'इन सबकी वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ता है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'भाई एक काम कर विदेश जाकर ही खरीद लें. इससे भी सस्ता पड़ेगा.'

