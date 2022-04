Shocking Video: पानी में बह रहा था कुत्ता, तभी शख्स ने जान जोखिम में डालकर किया ऐसा काम

Man Saved Dog Life Video: कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला भगवान कहलाता है. कुछ लोग जानवरों को मरता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी मदद के लिए आगे आते हैं. आवारा कुत्तों को अपनी जीवन की सभी कठिनाइयों का खुद ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखभाल करने वाला उनका कोई मालिक नहीं होता. हालांकि, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो जानवरों के प्रति प्रेम रखते हैं. चलिए इसी का एक उदाहरण आपको दिखलाते हैं कि आखिर एक शख्स ने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर एक कुत्ते की जान बचाई.

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक कुत्ता पानी की तेज बहाव में बह रहा था तो एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए अनोखा जुगाड़ लगाया. एक बड़े नाले की तेज बहाव वाले पानी में कुत्ता काफी दूर से बहता हुआ चला आ रहा था, उसे देखकर एक शख्स ने उसकी जान बचाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया. वह जेसीबी के कैचर पर बैठ गया और तेज बहाव वाले नाले के करीब गया. जैसे ही कुत्ता उसके करीब आया तो उसे सही समय पर पकड़ लिया और ऊपर की ओर खींच लिया.

Construction worker pulls dog out of the water as it was being dragged by the current in a canal in Ecuador.

