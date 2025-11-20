Advertisement
Video: इतने छोटे ऑटो में 22 बच्चे आखिर कैसे समा गए? ट्रैफिक पुलिस का भी हिल गया दिमाग

Shocking Video: तेलंगाना के नगरकुरनूल में एक ऑटो में 22 बच्चों को ठूंसकर ले जाते हुए पकड़ा गया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल, ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 20, 2025, 12:50 PM IST
Telangana Auto Incident: तेलंगाना के नगरकुरनूल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक ऑटोरिक्शा में 5–6 नहीं बल्कि पूरे 22 स्कूल बच्चे भरे हुए मिले. ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कल्याण ने गाड़ी को रोककर जांच की, तभी बच्चे एक-एक करके बाहर निकलते नजर आए. यह दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

पुलिस ने अचानक एक्शन क्यों लिया और आगे क्या हुआ?

पुलिस ने तुरंत उस ऑटो को जब्त कर लिया. ड्राइवर को कड़ी चेतावनी दी गई कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान खतरे में डालना गंभीर अपराध है. बच्चों को सुरक्षित घर भेजने के लिए मौके पर दो अलग-अलग वाहन भी बुलाए गए. यह दृश्य देखते ही लोगों में बच्चों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई. इस घोर लापरवाही के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है स्कूल बसों का महंगा किराया. कई निजी स्कूल ट्रांसपोर्ट के नाम पर काफी ऊंची फीस लेते हैं, जिसे कई माता-पिता वहन नहीं कर पाते. नतीजतन वे सस्ते विकल्पों जैसे शेयर-ऑटो का सहारा लेते हैं और फिर ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा होती है.

 

 

सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं?

वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन लोगों को चौंका गया, “गिनकर देखें, एक ऑटो में कितने बच्चे भरे जा सकते हैं?” एक यूजर ने लिखा कि समस्या ओवरलोडिंग नहीं, बल्कि महंगी शिक्षा और ट्रांसपोर्ट की है, जिसका बोझ मिडिल क्लास नहीं उठा सकता. एक अन्य ने कहा, “एक पैरेंट होकर यह वीडियो देखना डरावना है, बच्चों की सुरक्षा दांव पर है.”

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

क्या यह समस्या सिर्फ तेलंगाना की है या पूरे देश की?

लोगों ने कमेंट में स्कूल प्रशासन, ड्राइवर और अभिभावकों सभी पर कार्रवाई की मांग की. किसी ने लिखा कि सभी बच्चों की छह महीने की फीस वापस करवाई जाए. एक अन्य ने कहा, “एक दुर्घटना कई परिवारों को उजाड़ सकती है.” इससे साफ है कि यह सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि देशभर के स्कूल ट्रांसपोर्ट की गंभीर समस्या है. 2024 में बेंगलुरु में भी ऐसा ही मामला रिपोर्ट हुआ था. ट्रैफिक पुलिस ने 994 ऐसे वाहन पकड़े थे जिनमें तय सीमा से अधिक बच्चे बैठाए गए थे.

2050 स्कूल वाहनों की जांच में 300 से ज्यादा बसों, 122 ऑटो, 133 मिनीवैन और 332 अन्य वाहनों पर कार्रवाई की गई. यह साबित करता है कि ओवरलोडिंग अब एक बढ़ता हुआ राष्ट्रीय खतरा बन चुका है.

