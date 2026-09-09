/गाड़ी से टक्कर के बाद खौफ में था तेंदुआ, रेस्क्यू करने पहुंची टीम पर झपटा; खौफनाक वीडियो वायरल

Karnataka Leopard Attack: वाइल्डलाइफ रेस्क्यू का काम कितना खतरनाक होता है, इसका ताजा नजारा कर्नाटक के दवेनगेरे में देखने को मिला. यहां हाइवे पर कार से टक्कर लगने के बाद एक तेंदुआ घायल होकर पड़ा था. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जब उसे बचाने और इलाज के लिए ले जाने पहुंची, तो तेंदुए ने अचानक एक अफसर पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया. यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कर्नाटक के दवेनगेरे इलाके के एक हाइवे पर यह पूरी घटना घटी. खबरों के मुताबिक, एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे तेंदुए को टक्कर मार दी थी. एक्सीडेंट के बाद घायल तेंदुआ हाइवे के किनारे बेबस पड़ा हुआ था. जैसे ही लोकल लोगों ने तेंदुए को सड़क किनारे पड़ा देखा, उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी. सूचना मिलते ही फॉरेस्ट अधिकारियों की एक टीम तेंदुए का इलाज कराने और उसे रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची.
बेहोशी का इंजेक्शन काम करने से पहले ही हुआ हमला
तेंदुआ काफी डरा हुआ और गुस्से में था, इसलिए फॉरेस्ट टीम ने उसे बेहोश करने का फैसला किया. टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर डार्ट दिया ताकि उसे सुरक्षित तरीके से गाड़ी में रखकर अस्पताल पहुंचाया जा सके. लेकिन इससे पहले कि बेहोशी की दवा का असर पूरी तरह होता, तेंदुए ने अचानक छलांग लगा दी. उसने सीधे एक फॉरेस्ट अफसर पर अटैक कर दिया और उसे अपने पंजों में दबाकर जमीन पर पटक दिया.
Leopard attacks rescuers!
A leopard severely injured in a road accident on the National Highway near Anagodu, Davanagere, attacked forest personnel who arrived to rescue it. A rescue operation suddenly turned into a dangerous encounter. pic.twitter.com/Bd9wSWVugR
— (सनातन) (@sanatan_kannada) September 8, 2026
साथियों ने लाठी की मदद से बचाई जान
अचानक हुए इस जानलेवा हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लेकिन बाकी फॉरेस्ट अफसरों ने हिम्मत दिखाई और बिना देर किए अपने साथी को बचाने के लिए आगे आए. उन्होंने लाठी की मदद से तेंदुए को दूर धकेलने की कोशिश की. तेंदुए का ध्यान जैसे ही भटका, जमीन पर गिरा अफसर तुरंत उठकर दूर भागा. इसके बाद तेंदुआ थोड़ा पीछे हटना शुरू हुआ और रेंगते हुए हाइवे के किनारे झाड़ियों में चला गया.
अस्पताल पहुंचाया गया घायल तेंदुआ
इस पूरे ड्रामे के कुछ ही मिनटों बाद जब बेहोशी की दवा ने अपना असर दिखाया, तो रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया. टीम ने तेंदुए को तुरंत वाइल्डलाइफ एनिमल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. फिलहाल तेंदुए का इलाज चल रहा है क्योंकि कार की टक्कर से उसे अंदरूनी चोटें आई थीं. गनीमत यह रही कि इस पूरे हमले में फॉरेस्ट अफसर को कोई गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया.
इंटरनेट पर भड़के लोग, सेफ्टी पर उठे सवाल
इस खौफनाक वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने फॉरेस्ट टीम की जान जोखिम में डालने के तरीकों पर सवाल उठाए. एक यूज़र ने लिखा कि हम आज भी वाइल्ड एनिमल्स को डंडे से हैंडल कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है. कोई पालतू जानवर नहीं है कि आप खाली हाथ उसके पास पहुँच जाएं.
जंगलों के बीच बन रहे हाइवे पर चिंता
वहीं कई यूजर्स ने सड़कों और हाइवे के निर्माण की वजह से जानवरों को होने वाले खतरों पर चिंता जताई. लोगों का कहना है कि जब हम जंगलों के बीच से हाइवे बनाते हैं तो जानवरों के लिए अंडरपास या वाइल्डलाइफ कॉरिडोर क्यों नहीं बनाते. एक्सीडेंट में घायल जानवर डर और दर्द में होता है, ऐसे में उसका हमला करना स्वाभाविक है. फिलहाल यह वीडियो वाइल्डलाइफ सेफ्टी और इंसानी बस्तियों के टकराव पर एक बड़ी बहस छेड़ चुका है.