दो टुकड़ों में दिखाई दे रहे हैं साइकिल के पहिये, फिर भी सड़क पर दौड़ती है फर्राटेदार; Video ने उड़ाए सबके होश

Bicycle With Rear Wheel Split Into Two: जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो उन्हें अलग-अलग तरह की साइकिल पसंद होती हैं. किसी साइकिल में गियर लगा होता है तो किसी की स्टाइल अच्छी होती है. बचपन से ही हम हमेशा ऐसी साइकिल देखते आये हैं, जिसमें दो पहिए लगे हुए होते हैं. आज के दौर में लोग तरह-तरह के आविष्कार करने लगे हैं. लेकिन क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि साइकिल का पिछला पहिया अगर दो हिस्सों में बंट जाए तो वह कैसे चलेगी. आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आखिर यह कैसी बात की जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. पहिये से हवा निकलने पर साइकिल को कुछ दूर तक भी नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अगर पहिया ही दो हिस्सों में हो जाए तो कैसे चलाया जाएगा.

सड़क पर अचानक दिखाई दी अजीबोगरीब साइकिल

एक इंजीनियर ने अजीरोगरीब तरीके से साइकिल तैयार की है, जिसमें साइकिल का पिछला पहिया दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि, इसके बावजूद यह सड़क पर फर्राटेदार स्पीट में दौड़ती है. इंजीनियर-कम-यूट्यूबर ने एक अनूठी और पूरी तरह से फंग्शनल साइकिल बनाई है जो सामान्य तरीके से सड़कों पर चलती है. उसने यह तक सोचा कि पीछे का पहिया दो टुकड़ों में अलग करने के बाद कैसे चलेगी. यूट्यूब पर 'द क्यू' नाम से चैनल चलाने वाले सर्गेई गोर्डीव (Sergeii Gordieiev) अपनी लीक से हटकर क्रिएशन करने के लिए मशहूर हैं.

साइकिल के पिछले दो पहिये टूटे हुए दिखाई दिए

उन्होंने पिछले पहिये को दो हिस्सों में अलग करते हुए एक साइकिल बनाई. वीडियो को शेयर करते हुए वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'जस्ट ए नॉर्मल बाइक मैथ: 0.5 2 = 1 व्हील.' वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बड़ी चतुराई से कस्टम-मेड बाइक को बनाया. सबसे पहले पहिये के दो हिस्सों को काटा और फिर उसके अंदर हार्ड रबर को जोड़ा. इसके बाद काफी मशक्कत के बाद एक नए डिजाइन वाला साइकिल तैयार किया, जो सबसे जुदा है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस शख्स के फैन हो जाएंगे. अभी तक इस वीडियो को करीब 7 करोड़ बार देखा जा चुका है.

