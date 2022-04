Shocking Video: 115 फीट ऊंची समुद्री लहर में फंस गया शख्स, अंत में जो हुआ देखकर रह जाएंगे दंग

Shocking Video: समुद्र की ऊंची लहरें जब किनारे पर आती हैं तो तटों पर रहने वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह लहरें तबाही मचा सकती हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें देखने को मिली. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एक शख्स इस ऊंची लहरों में फंस जाता है. हालांकि, सर्फिंग के बदौलत वह इस लहर से बाहर आ जाता है. चौंका देने वाले इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ सेकेंड के लिए सन्न पड़ जाएंगे.

एक जर्मन सर्फर ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है. उसने 115 फीट ऊंची समुद्री लहरों के बीच सर्फिंग की. सर्फर द्वारा लहर को स्केल करते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जर्मनी स्थित नूर्नबर्ग के सेबेस्टियन स्टुड्टनर ने 115 फीट ऊंची ब्रोबडिंगनागियन लहर पर सर्फिंग करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. हालांकि, यह वीडियो साल 2018 का है, लेकिन यह आज भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो पुर्तगाल के नजरे स्थित प्रिया डे नॉर्ट में आयोजित वर्ल्ड सर्फ लीग का था.

German surfer Sebastian Steudtner rode a wave that was over 115 feet tall

