गोद में शेरनी लेकर घूम रही लड़की! देख लीजिए दिल दहला देने वाला वीडियो

हम जो कुछ भी ऑनलाइन पर देखते हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर अगर कुछ अविश्वसनीय है जैसे कि एक महिला शेरनी को लेकर सड़क पर चल रही है. हालांकि, इस वीडियो को देखने के बाद नेटिज़न्स हैरान रह गए, कुछ लोग इस पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन वीडियो वास्तविक निकला. वीडियो में हिजाब पहने एक युवती सड़क पर शेरनी को ले जा रही है. हालांकि वह जानवर बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने बाहों में जकड़ा हुआ है.

हालांकि, यह सोशल मीडिया (Social Media) साइट्स पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन कई लोगों ने इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया है, क्योंकि फुटेज बहुत क्लियर नहीं है. कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद मजाक भी उड़ाया. हालांकि, फुटेज असली दिखाई दे रहा है. जानकारी के मुताबिक, इसी महीने एक जनवरी 2022 को कुवैत के सबहिया जिले में किसी बिल्डिंग से वीडियो को कैप्चर किया गया था.

My neighbor and her dog seemed to not be getting along last night pic.twitter.com/fUGcpuTkMY

— Arlong (@ramseyboltin) January 3, 2022