मंचूरियन या जहर? जमीन पर सब्जी, पसीने में लथपथ वर्कर, गंदे बर्तन... सावधान हो जाएं, Video देख दहल जाएंगे आप

Manchurian Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने स्ट्रीट फूड लवर्स के होश उड़ा दिए हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस क्लिप में कुछ लोग बिना शर्ट पहने, पसीने से तर-बतर होकर जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं. ये लोग मंचूरियन बॉल्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन तरीका इतना गंदा है कि हाइजीन का नामो-निशान नहीं है. न हाथों में ग्लव्स हैं और न ही सिर पर कैप. कर्मचारी नंगे हाथों से मैदा और मसालों का मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ है.

वीडियो की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंचूरियन में डलने वाली सब्जियों को सीधे जमीन पर फैलाया गया है. स्टाफ के सदस्य फर्श से ही सब्जियां और चावल उठाकर एक बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं. उसी गंदे फर्श पर आटा गूंथा जा रहा है और बिना हाथ धोए उसे छोटे-छोटे बॉल्स का आकार देकर खौलते तेल में तला जा रहा है. फूड सेफ्टी के किसी भी नियम का यहां पालन नहीं किया जा रहा, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

क्या जमीन पर कटी सब्जियां खाना सेफ?

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया. लोग इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट ने लिखा कि मंचूरियन को बेहद अनहेल्दी तरीके से तैयार किया जा रहा है और नागरिकों ने अधिकारियों से इस मामले की जांच करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि जब तक ऐसे आउटलेट्स पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा ही समझौता होता रहेगा. कम से कम ग्लव्स और मास्क पहनना तो अनिवार्य होना ही चाहिए.

पोस्ट पर लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं?

इस वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. जहां कुछ लोग गुस्से में हैं, वहीं कुछ ने तंज कसना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, "चिंता मत करो, भारतीयों का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है." यह कमेंट उन लोगों पर कटाक्ष था जो गंदगी को नजरअंदाज कर जंक फूड खाते रहते हैं. वहीं एक अन्य व्यक्ति ने निराशा में कहा, "भारत में स्वच्छता ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है."

फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह वीडियो किस शहर या किस रेस्टोरेंट का है, लेकिन इसने भारत के फूड सेफ्टी मानकों (FSSAI) पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यह वीडियो एक चेतावनी की तरह ही है कि आप बाहर जो कुछ भी खा रहे हैं, वह कहां और कैसे बन रहा है, इसकी जानकारी रखना आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.