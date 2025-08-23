सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया कुत्तों का ऐसा वीडियो, घसीट-घसीटकर तेंदुए का किया ऐसा बुरा हाल
Stray Dog Bravery: महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड़ इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक आवारा कुत्ते और तेंदुए के बीच हुई भिड़ंत का नतीजा किसी ने सोचा भी नहीं था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:56 AM IST
Supreme Court Stray Dog Verdict: महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड़ इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक आवारा कुत्ते और तेंदुए के बीच हुई भिड़ंत का नतीजा किसी ने सोचा भी नहीं था. तेंदुआ शिकार करने आया था लेकिन उल्टा कुत्ते के पंजे में फंस गया. हैरानी की बात यह रही कि कुत्ते ने न सिर्फ तेंदुए पर हमला बोला बल्कि उसे करीब 300 मीटर तक घसीटकर ले गया. आखिर में घायल तेंदुआ किसी तरह पास के खेतों में भाग गया.

यह भी पढ़ें: रशियन नहीं इस कबीलाई इलाके की लड़कियां होती हैं बेहद खूबसूरत, सिकंदर महान से है कनेक्‍शन!

कैसे हुआ कुत्ते और तेंदुए का आमना-सामना?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब तेंदुआ गलती से कुत्ते के इलाके में घुस आया. कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और तेंदुए को संभलने का मौका ही नहीं मिला. आमतौर पर तेंदुए कुत्तों के लिए खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन इस बार हालात उल्टे पड़ गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्ते का ‘इलाक़ा भाव’ ही उसकी जीत की बड़ी वजह बना.

 

 

सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाई सनसनी

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया. देखते ही देखते यह वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने मजाक में लिखा- “डोगेश भाई आज मूड में नहीं था.” तो किसी ने कहा- “यही वजह है कि गार्ड डॉग्स को खतरनाक माना जाता है”. कई लोगों ने इस कुत्ते की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि सच में कुत्ते भगवान का आशीर्वाद हैं.

क्या किसी को नुकसान हुआ?

खुशकिस्मती से इस घटना में किसी इंसान या अन्य जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा. केवल तेंदुआ घायल होकर भागा. विशेषज्ञों का कहना है कि तेंदुआ शायद भूखा था और आसान शिकार की तलाश में यहां आया होगा, लेकिन कुत्ते के अप्रत्याशित हमले ने उसकी प्लानिंग बिगाड़ दी.

यह भी पढ़ें: महाभारत काल से बंद पड़ी है रहस्यमयी गुफा! क्यों बंद करना पड़ा प्रवेश द्वार? अंदर है चौंकाने वाली सुरंग 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और आवारा कुत्ते

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया. पहले आदेश दिया गया था कि सभी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में रखा जाए, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा. हालांकि, यह छूट उन कुत्तों को नहीं मिलेगी जो रेबीज़ से संक्रमित हों या फिर आक्रामक व्यवहार दिखाते हों. इस फैसले को भी लोग कुत्तों की “जीत” मान रहे हैं.

;