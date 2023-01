शर्ट उतारकर शख्स ने उड़ते प्लेन में पैसेंजर को मारे मुक्के ही मुक्के, चौंकाने वाला Video आया सामने

Shirtless Man Fight In Flight: पिछले कई दिनों से फ्लाइट के अंदर बहस, लड़ाई-झगड़े जैसे अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं. वीडियो में कोई मारपीट करता हुआ दिखा, जबकि कुछ ऐसे भी पैसेंजर देखने को मिले जिन्होंने फ्लाइट में पेशाब कर दिया. ऐसे चौंकाने वाले मामलों के बीच एक और वीडियो ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए. एक शर्टलेस यात्री बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस (Biman Bangladesh Airlines) की फ्लाइट में सवार एक अन्य व्यक्ति के साथ हाथापाई करने लगा. यह विवाद तब और तूल में आया, जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

उड़ती फ्लाइट में जमकर हुई मार-पीट

बितांको बिस्वास (Bitanko Biswas) नाम के एक व्यक्ति, जो अपने ट्विटर बायो के अनुसार एक एयरलाइन क्रू के रूप में काम करता है, उसने 7 जनवरी को वीडियो साझा किया. क्लिप में एक शर्टलेस आदमी अपने साथी यात्री के साथ हाथापाई करता हुआ दिखाई दिया. फिलहाल, इस झगड़े का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. शर्टलेस आदमी दूसरे व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारने के दौरान घूंसे मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है. उसके चेहरे पर न सिर्फ गुस्सा बल्कि रोता हुआ भी दिखाई दिया. घटना के दौरान अन्य यात्रियों द्वारा झगड़े को रोका जाता है. घटना की तारीख और फ्लाइट रूट के बारे में अभी पता नहीं है.

Another "Unruly Passenger"

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight! pic.twitter.com/vnpfe0t2pz

— BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) January 7, 2023