बीच हवा में फंस गई क्रूज की वॉटर स्लाइड! 30 मिनट तक लटका रहा पैसेंजर, देखें खौफनाक वीडियो

Viral Video: कल्पना कीजिए आप क्रूज़ पर पानी की स्लाइड पर हैं और अचानक फंस जाएं, समंदर की ऊंची लहरों के ऊपर लटकते हुए. ऐसा ही एक नजारा हाल ही में वायरल वीडियो में दिखा, जिसमें एक यात्री स्लाइड में फंसी हुई नजर आ रहा है. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, इस वीडियो TikTok यूज़र @kaylamierzejewski ने 19 सितंबर को पोस्ट किया था. वीडियो सिर्फ 13 सेकंड का है, लेकिन इसे सात मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और 2.38 लाख लाइक्स मिले. वीडियो बाद में X और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ.

देखें खौफनाक वीडियो

वीडियो में यात्री स्लाइड के अंदर हिचकिचाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं. उनकी बाहें पूरी तरह फैल चुकी हैं और वे शरीर को आगे की ओर हिला रही थीं. एक अन्य यात्री ने वीडियो में कहा, “ओह माय गॉड, वह सच में फंस गई है.” वीडियो में घटना का सही समय और जगह नहीं बताई गई है, लेकिन पीपल की रिपोर्ट के अनुसार, जहाज नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन का Bliss था, जिसमें Ocean Loops नाम की डबल-लूप पानी की स्लाइड है.

जहाज और स्थिति की जानकारी

क्रूज़ ट्रैकिंग साइट Cruisemapper के अनुसार, Bliss 19 सितंबर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया के पास सात दिन की अलास्का यात्रा पर था. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि महिला आखिरकार स्लाइड से सुरक्षित बाहर निकल पाई या नहीं. इन स्लाइड्स में आमतौर पर फंसे यात्रियों के लिए आपातकालीन हच (emergency escape hatch) होती है. वायरल इस वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए.

Mantrap over Ocean… Horror at sea: Shocking video shows cruise passenger trapped inside water slide over roaring ocean… pic.twitter.com/a8HQvKeLEr Prove Me Wrong (@w3bsag3) September 23, 2025

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, एक यूज़र ने लिखा, “इसको देखकर किसी को पैनिक अटैक तो नहीं हुआ?” जबकि दूसरे ने लिखा, “सच्चे समंदर के ऊपर फंसी पानी की स्लाइड मुझे मानसिक रूप से परेशान कर देती.” तीसरे ने मजाक में लिखा, “TikTok ने मुझे सिखा दिया कि मैं कभी क्रूज़ की स्लाइड में नहीं जाऊंगी.” यह वीडियो न केवल रोमांचक बल्कि खतरनाक अनुभव की चेतावनी भी बन गया, जो दर्शकों को हैरान और चिंतित दोनों कर रहा है.