VIRAL VIDEO: 90 सेकंड में लड़की ने ड्राइवर को जड़े 17 थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा चौंकाने वाला ये VIDEO

Social Media Viral Video: रोड रेज के मामलों के कई वीडियो अकसर सामने आते रहते हैं. ऐसे मामलों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. अब नोएडा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ई-रिक्शा चालक पर को मारते हुए दिख रही है. इस चौंका देने वाले वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. महिला द्वारा ई-रिक्शा चालक की पिटाई की घटना के वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. आइये आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

नोएडा पुलिस ने शनिवार को एक ई-रिक्शा चालक को सार्वजनिक रूप से पीटने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. आरोपी महिला की पहचान नोएडा की रहने वाली और आगरा की मूल निवासी किरण सिंह के रूप में हुई है. एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि घटना ई-रिक्शा और सिंह द्वारा चलाई जा रही वैगन कार के बीच एक मामूली दुर्घटना के बाद हुई.

17 बार मारा थप्पड़

अधिकारी ने कहा, 'महिला कार से उतरी और ई-रिक्शा चालक को कई बार थप्पड़ मारे.' वायरल वीडियो में आरोपी महिला को महज 90 सेकेंड में ई-रिक्शा चालक को कम से कम 17 बार थप्पड़ मारते देखा जा सकता है.

17 slaps in 90 seconds. This lady humiliated a rickshaw puller for a minor incident happened in Noida. She reminds me Lucknow girl incident.#Noida #LaalSinghChadha #SalmanRushdie #jaihind #HarGharTringa #Pathaan #FlopLaalSinghChaddha pic.twitter.com/d5K4Lep8Mf

August 13, 2022