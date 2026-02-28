Shocking Video: बगुले ने किया हमला तो सांप ने भी थाम दी सांसें! ऐसे किया जोरदार पलटवार

Shocking Video: अगर हम ध्यान से देखें तो नेचर अपने आप में न्याय नहीं रखता है. ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है. यहां कमजोर जानवर किसी न किसी ताकतवर जानवर का शिकार होता है. जैसे शेर हिरण को मारकर खा जाता है तो इसमें न्याय नजर नहीं आता है. आपने अक्सर बड़े पक्षियों को सांप का शिकार करते देखा होगा, लेकिन कभी-कभी ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है. जैसा इस बगुले के साथ हुआ. ये बगुला सांप का शिकार करने जमीन पर उतरा, लेकिन इस छोटे से सांप ने बगुले की गर्दन को ऐसा कसा कि बगुले के लिए सांस लेना भी भारी हो गया. चलिए देखते हैं सांप ने कैसे इस बगुले को मजा चखाया.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे बगुले और सांप की जंग के वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले बगुला सांप को अपनी चोंच में दबाकर उड़ने की कोशिश करता है. लेकिन सांप भी हार मानने को तैयार नहीं है. बगुला सबसे पहले सड़क पर उतरकर सांप को अपनी चोंच में दबाता है, लेकिन सांप उसकी चोंच से छूटकर भागने लगता है. इसके बाद बगुला फिर कोशिश करता है और सांप के मुंह को अपनी चोंच में दबा लेता है.

यह भी पढ़ें: कोबरा होगा अपने घर का... खेत में कुत्ते ने रगड़ा नाग का फन, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे किया सांप ने पलटवार?

इसके बाद सांप अपनी जान बचाने के लिए बगुले की गर्दन पर लिपट जाता है और उसकी गर्दन को जकड़ लेता है. ऐसे में बगुले के लिए ये शिकार जान पर भारी पड़ने लगता है. सांप ने बगुले की ऐसी सांसें थामी कि बगुले को घुटने टेकने पड़े और सांप चंगुल से छूटकर जाता दिखाई दिया. सांप की ये बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @natureismetal नाम के अकाउंट से हमला किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.3 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. इतना ही नहीं 23 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस वीडियो को लाइक किया है.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने कैमरामैन पर तंज कसते हुए लिखा, 'यकीन नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अच्छा वीडियो बनाना और फोन पकड़ना नहीं जानते.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'अगर कार लगातार उनकी ओर नहीं बढ़ती, तो पक्षी को उड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.