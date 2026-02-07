सपेरे का जिंदा सांप लेने की जिद करने लगा मासूम! यूजर्स बोले- अलग ही लेवल का बच्चा...

Viral Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते हैं, उतने ही शरारती भी होते हैं. बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि क्या चीज उसके फायदे की है और क्या उनके लिए खतरनाक हो सकती है. सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक मासूम का वीडियो वायरल हो रहा है जो सपेरे से उसका सांप छीनने की कोशिश कर रहा है. आप भी देखें ये वीडियो.
Trending Photos
Viral Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते हैं, उतने ही शरारती भी होते हैं. बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि क्या चीज उसके फायदे की है और क्या उनके लिए खतरनाक हो सकती है. कई बात बच्चे ऐसी चीज की डिमांड कर बैठते हैं जो उनके लिए काफी खतरनाक हो सकती है. बच्चे हर चीज को खेलने की चीज समझने लगते हैं. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि एक मासूम सपेरे के सांप को अपने हाथ में लेने की जिद करता है. चलिए देखते हैं ये वीडियो.
कैसे जिद कर रहा था बच्चा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाबा जो सांप को अपने पिटारे मे लिए हैं. इस दौरान एक दुकान के बाहर एक छोटा बच्चा बाबा से उसका सांप छीनने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान सपेरा बोलता है कि छोड़ो मैं दूसरा दिला दूंगा, लेकिन बच्चा बाबा की एक बात मानने को तैयार नहीं है. आखिरकार बाबा को बच्चे की जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो सांप को बच्चे के हाथ में दे देता है और कहता है गले में डाल लो. बच्चे भी सांप को पकड़ता है और वापिस दे देता है. इसके बाद जैसे ही बाबा सांप को लेकर जाने लगते हैं तो फिर ये बच्चा रोने लगता है. अब ये बच्चे की सांप वाली जिद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: बिना खाना-पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान? जानें मानव शरीर की सहनशक्ति
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rkumarvlog02 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे भगवान का रूप होते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये बच्चा है इनके लिए सांप क्या, बिच्छू क्या? बच्चे भगवान का रूप होते हैं. सबको एक समान मानते हैं यानी सांप इस बच्चे के लिए खिलौना है." तीसरे यूजर ने लिखा, "अलग ही लेवल का बच्चा है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.