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Hindi Newsजरा हटकेये कैसी सब्जी मंडी! यहां आलू-प्याज नहीं, सब्जियों की तरह बिक रहे जिंदा चूहे; वीडियो देख चकरा गए लोग

ये कैसी सब्जी मंडी! यहां आलू-प्याज नहीं, सब्जियों की तरह बिक रहे जिंदा चूहे; वीडियो देख चकरा गए लोग

China Market Live Animals Sold Like Vegetables: चीन के एक बाजार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सड़क किनारे जिंदा चूहों की खरीद-बिक्री का नजारा देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. वीडियो पर अब मजेदार कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 11:15 AM IST
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Image credit: X/@jpsin1
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China Market Live Animals Sold Like Vegetables: पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों की अपनी अलग संस्कृति, खान-पान और बाजारों का तरीका होता है. कई बार कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर चीन का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में सड़क किनारे लगा एक बाजार नजर आ रहा है, लेकिन यहां बिक रही चीज ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

आमतौर पर सड़क के किनारे लगे बाजारों में सब्जियां, फल या घरेलू सामान बिकते दिखाई देते हैं, लेकिन इस वीडियो में मामला बिल्कुल अलग है. यहां एक गाड़ी की ट्रॉली में जिंदा चूहे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग उन्हें बड़ी सहजता के साथ खरीदते नजर आ रहे हैं. लोग ट्रॉली से निकालकर इन चूहों को अपने थैलों में डाल रहे हैं. यह सीन देखकर इंटरनेट यूजर्स की आंखें खुली की खुली रह गईं. हालांकि, यह वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है, जो एक बार फिर वायरल हो रहा है.

सड़क किनारे लगा अजीब बाजार

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कई दुकानदार बैठे या अपनी गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं. उनके सामने टेम्पो में जिंदा चूहे रखे हुए हैं. सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोग इन्हें बिल्कुल सामान्य तरीके से देख रहे हैं. कोई उन्हें ध्यान से परख रहा है तो कोई पसंद करके खरीद रहा है. वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिखाई देती हैं, जो काफी आराम से चूहों को देख रही हैं और उनमें से कुछ चुन रही हैं. पहली नजर में यह नजारा किसी सब्जी मंडी जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा पास जाता है तो लोगों को पता चलता है कि यहां सब्जियां नहीं, बल्कि जिंदा चूहे बिक रहे हैं.

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वीडियो देखकर लोगों ने पकड़ा माथा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स इस वीडियो को बार-बार देखकर भी भरोसा नहीं कर पा रहे कि ऐसा सच में हो सकता है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए, जबकि कुछ ने इसे दुनिया के सबसे अजीब बाजारों में से एक बताया. कई लोग तो इस वीडियो को AI जनरेटेड बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हमारे यहां लोग टमाटर और आलू चुनते हैं, वहां लोग चूहे चुन रहे हैं. दूसरे ने मजाक में कहा कि यह देखकर तो बिल्ली भी हैरान हो जाए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि दुनिया सच में बहुत बड़ी है, यहां हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है.

आखिर किस काम आते हैं ये चूहे?

वीडियो देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन चूहों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है. कई लोगों का मानना है कि कुछ जगहों पर इन्हें खाने के लिए खरीदा जाता है, जबकि कुछ लोगों ने पालतू जानवरों के भोजन या दूसरे इस्तेमाल की संभावना भी जताई है. हालांकि, वायरल वीडियो में इस बात की साफ जानकारी नहीं दी गई कि ये चूहे किस उद्देश्य से बेचे जा रहे थे. लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा चल रही है और लोग अपने-अपने अंदाज में अनुमान लगा रहे हैं.

हर देश की अपनी अलग दुनिया

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खान-पान और जीवनशैली के तरीके काफी अलग होते हैं. जो चीज एक देश में अजीब लग सकती है, वही दूसरी जगह आम बात हो सकती है. कई एशियाई देशों में खाने की आदतें और बाजारों का ढंग भारत से काफी अलग है. फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों की जिज्ञासा और चर्चा का विषय बना हुआ है. कोई इसे देखकर हैरान है, तो कोई मजे ले रहा है. लेकिन इतना तय है कि यह नजारा देखने के बाद शायद ही कोई आसानी से इसे भूल पाए.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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