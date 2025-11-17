Advertisement
trendingNow13006893
Hindi Newsजरा हटके

होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

China Weird Hotel: चीन के एक होटल ने ऐसा अनोखा कदम उठाया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस होटल ने अपने मेहमानों के लिए एक खास वेक-अप सर्विस शुरू की है, जिसमें मेहमानों को सुबह जगाने के लिए एक असली शेर के बच्चे को उनके कमरे में लाया जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

Lion Cub Wake-up Service: चीन के एक होटल ने ऐसा अनोखा कदम उठाया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. Jimu News की रिपोर्ट के अनुसार, इस होटल ने अपने मेहमानों के लिए एक खास वेक-अप सर्विस शुरू की है, जिसमें मेहमानों को सुबह जगाने के लिए एक असली शेर के बच्चे को उनके कमरे में लाया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह सुविधा होटल के 20 कमरों में उपलब्ध है. इसकी कीमत 628 युआन (लगभग ₹7,804) प्रति रात है. शेर के बच्चे के साथ यह ‘वेक-अप कॉल’ हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच दी जाती है और हर बार लगभग सात मिनट तक चलती है.

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

क्या इस अनुभव को बुक करने में कोई खतरा नहीं?

Add Zee News as a Preferred Source

इस अनोखे अनुभव को पाने के लिए मेहमानों को Asiatic Lion Wake-Up Service Agreement पर हस्ताक्षर करने होते हैं. होटल का कहना है कि शेर का बच्चा हमेशा उनके कर्मचारी की निगरानी में रहता है, और मेहमानों को उससे बातचीत करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. लेकिन सवाल उठता है जंगली जानवर भले ही छोटे हों, वे अनपेक्षित व्यवहार कर सकते हैं. क्या यह मेहमानों और खुद जानवर दोनों के लिए सुरक्षित है?

क्यों उठी इस सर्विस पर आलोचना?

11 नवंबर को Beijing Youth Daily ने इस सर्विस को “गलत कदम” बताया. रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या कुछ मिनटों के लिए शेर के बच्चे को कमरे में भेजना, जानवरों को प्रदर्शित करने जैसा नहीं है? साथ ही, शेर के बच्चे की सुरक्षा, मानसिक तनाव और अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई गईं.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

क्या पहले भी ऐसा मामला सामने आया है?

जून में Chongqing के एक होटल ने रेड पांडा वेक-अप सर्विस शुरू की थी. जैसे ही यह सर्विस वायरल हुई, स्थानीय वन विभाग ने इसे तुरंत बंद कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि यह चीन के Wild Animal Protection Law का उल्लंघन है. रेड पांडा दूसरी श्रेणी का संरक्षित जीव है, जबकि शेर और बाघ पहली श्रेणी के. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना संवेदनशील है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Shocking

Trending news

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार