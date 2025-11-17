होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

Lion Cub Wake-up Service: चीन के एक होटल ने ऐसा अनोखा कदम उठाया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. Jimu News की रिपोर्ट के अनुसार, इस होटल ने अपने मेहमानों के लिए एक खास वेक-अप सर्विस शुरू की है, जिसमें मेहमानों को सुबह जगाने के लिए एक असली शेर के बच्चे को उनके कमरे में लाया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह सुविधा होटल के 20 कमरों में उपलब्ध है. इसकी कीमत 628 युआन (लगभग ₹7,804) प्रति रात है. शेर के बच्चे के साथ यह ‘वेक-अप कॉल’ हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच दी जाती है और हर बार लगभग सात मिनट तक चलती है.

क्या इस अनुभव को बुक करने में कोई खतरा नहीं?

इस अनोखे अनुभव को पाने के लिए मेहमानों को Asiatic Lion Wake-Up Service Agreement पर हस्ताक्षर करने होते हैं. होटल का कहना है कि शेर का बच्चा हमेशा उनके कर्मचारी की निगरानी में रहता है, और मेहमानों को उससे बातचीत करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. लेकिन सवाल उठता है जंगली जानवर भले ही छोटे हों, वे अनपेक्षित व्यवहार कर सकते हैं. क्या यह मेहमानों और खुद जानवर दोनों के लिए सुरक्षित है?

क्यों उठी इस सर्विस पर आलोचना?

11 नवंबर को Beijing Youth Daily ने इस सर्विस को “गलत कदम” बताया. रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या कुछ मिनटों के लिए शेर के बच्चे को कमरे में भेजना, जानवरों को प्रदर्शित करने जैसा नहीं है? साथ ही, शेर के बच्चे की सुरक्षा, मानसिक तनाव और अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई गईं.

क्या पहले भी ऐसा मामला सामने आया है?

जून में Chongqing के एक होटल ने रेड पांडा वेक-अप सर्विस शुरू की थी. जैसे ही यह सर्विस वायरल हुई, स्थानीय वन विभाग ने इसे तुरंत बंद कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि यह चीन के Wild Animal Protection Law का उल्लंघन है. रेड पांडा दूसरी श्रेणी का संरक्षित जीव है, जबकि शेर और बाघ पहली श्रेणी के. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना संवेदनशील है.