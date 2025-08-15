हॉलीडे पर गई महिला को पता चला कि वो 9 महीने की है प्रेग्नेंट, फिर बाथरूम में की बच्चे की डिलीवरी! जानें पूरा केस

Surprise Birth In Toilet: यूके की रहने वाली हेलेन ग्रीन की जिंदगी में एक ऐसा पल आया, जिसने उन्हें और उनके परिवार को हैरान कर दिया. हेलेन अपने पति माइकल ग्रीन (दोनों की उम्र 45 साल) और 6 साल की बेटी के साथ मई में कनाडा छुट्टियां मनाने गई थीं. लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि वे 9 महीने की प्रेग्नेंट हैं, और इस दौरान उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

क्या हुआ टोरंटो के होटल में आधी रात?

21 मई को टोरंटो के एक हॉलीडे इन होटल में परिवार रात 11 बजे सो गया. करीब 1:45 बजे हेलेन को अचानक पेट में दर्द हुआ और वे टॉयलेट गईं. वहां उन्हें पुश करने का अचानक अहसास हुआ. दो जोरदार पुश के बाद उन्होंने नीचे देखा तो एक बच्ची जन्म ले चुकी थी. उन्होंने तुरंत उसे टॉयलेट से उठाकर अपनी गोद में ले लिया.

पति की प्रतिक्रिया कैसी थी?

बच्ची का नाम ओलिविया रखा गया, जिसका वजन जन्म के समय 8 पाउंड 3 औंस था. माइकल ने रोने की आवाज सुनी तो सोचा पास वाले कमरे से आ रही है, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी को नवजात बच्ची के साथ देखा तो वे दंग रह गए. उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल किया और 10 मिनट में एम्बुलेंस और फायर क्रू पहुंच गए.

बिना लक्षणों के 9 महीने की प्रेग्नेंसी कैसे छिपी रही?

डेली मेल की रिपोर्ट्स के अनुसार, हेलेन को क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी थी जिसमें महिला को गर्भावस्था का पता आखिरी समय या डिलीवरी के समय चलता है. हैरानी की बात यह कि उनकी पीरियड्स भी नियमित थे और उन्होंने कोई बड़े लक्षण महसूस नहीं किए. वे हफ्ते में 4 दिन जिम जाती रहीं और सोचा कि वे पेरिमेनोपॉज़ में हैं.

अब कैसी है बच्ची और मां की सेहत?

हेलेन का 18 साल का बेटा हैरी और 6 साल की बेटी डार्सी पहले से हैं. डार्सी के बाद उन्हें कई बार मिसकैरेज हुआ था, इसलिए इस बच्ची का आना उनके लिए बड़ा तोहफा है. हेलेन ने कहा, "यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही बहुत प्यारा सरप्राइज भी." माइकल ने कहा, "यह अनुभव अभी भी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ओलिविया ने हमारी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं." जन्म के तुरंत बाद मां और बच्ची दोनों को चेकअप के लिए माउंट सीनाई अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें स्वस्थ पाया गया. अब ओलिविया 11 हफ्ते की हो चुकी है और परिवार उसे पाकर बेहद खुश है.