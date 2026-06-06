Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /उम्र सिर्फ 22 साल और मुंह में नहीं बचा एक भी दांत... डेंटिस्ट की इस भयानक गलती ने उजाड़ दी लड़की की जिंदगी!

उम्र सिर्फ 22 साल और मुंह में नहीं बचा एक भी दांत... डेंटिस्ट की इस भयानक गलती ने उजाड़ दी लड़की की जिंदगी!

एक बेहद हैरान करने वाले मामले में सिर्फ 22 साल की उम्र में एक लड़की को अपने सारे दांत गंवाने पड़े हैं. डेंटिस्ट की लापरवाही और गलत इलाज के कारण इस लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. जानिए क्या है यह पूरा मामला और कैसे एक मामूली दर्द ने लड़की को जवानी में ही नकली बत्तीसी लगाने पर मजबूर कर दिया.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 06, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:07 AM IST
उम्र सिर्फ 22 साल और मुंह में नहीं बचा एक भी दांत... डेंटिस्ट की इस भयानक गलती ने उजाड़ दी लड़की की जिंदगी!

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्यार में मिला धोखा, तो खुद से ही रचा ली शादी! महिला ने अपने ही ब्याह पर फूंक दिए...
Bonnie Locket3 min ago
2
crude oil3 min ago
3
Panchang6 min ago
4
cricket8 min ago
5
FIFA12 min ago