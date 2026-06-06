/उम्र सिर्फ 22 साल और मुंह में नहीं बचा एक भी दांत... डेंटिस्ट की इस भयानक गलती ने उजाड़ दी लड़की की जिंदगी!

Shocking News: हम सब अपने दांतों की सुरक्षा के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं ताकि हमारी मुस्कान हमेशा खूबसूरत बनी रहे. लेकिन क्या हो अगर वही डेंटिस्ट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे. ब्रिटेन से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक खूबसूरत 22 साल की लड़की को डॉक्टरों की लापरवाही के कारण अपने सारे के सारे दांत गंवाने पड़े हैं. जवानी की जिस उम्र में लोग अपनी स्माइल फ्लॉन्ट करते हैं, उस उम्र में यह लड़की अब नकली दांतों का सेट यानी डेंट्योर लगाने को मजबूर है.
एक मामूली दर्द से शुरू हुई थी कहानी
मिरर की खबर के मुताबिक, यह पूरी दास्तान एक ऐसी लड़की की है जो अपने दांतों में हो रहे हल्के दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी. शुरुआत में उसे लगा कि यह एक आम कैविटी या मसूड़ों की समस्या होगी जो कुछ दवाओं या छोटे-मोटे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी. उसने एक नामी डेंटिस्ट से संपर्क किया और अपना इलाज शुरू करवाया. लड़की को पूरा भरोसा था कि डॉक्टर उसके दांतों को बिल्कुल ठीक कर देंगे लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लेने जा रही है.
डेंटिस्ट ने किया अंधाधुंध गलत इलाज
मिरर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस डेंटिस्ट ने लड़की के दांतों की असली बीमारी को समझने में बहुत बड़ी लापरवाही की. उसने लड़की को ऐसी थेरेपी और ट्रीटमेंट दिए जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. डॉक्टर ने लंबे समय तक लड़की के दांतों की सड़न और मसूड़ों की गंभीर बीमारी को पूरी तरह नजरअंदाज किया. नतीजा यह हुआ कि इंफेक्शन धीरे-धीरे मसूड़ों से फैलकर जबड़े की हड्डियों तक पहुंचने लगा. जब तक लड़की को इस बात का अहसास हुआ, तब तक पानी सिर के ऊपर से जा चुका था.
जवानी में ही लगानी पड़ी नकली बत्तीसी
जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो लड़की दूसरे बड़े एक्सपर्ट्स के पास पहुंची. वहां के डॉक्टरों ने जो कहा, उसे सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई. डॉक्टरों ने बताया कि पुराने गलत इलाज के कारण उसके सारे दांत अंदर से पूरी तरह गल चुके हैं और उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता. आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए और इंफेक्शन को रोकने के लिए सिर्फ 22 साल की उम्र में उस लड़की को अपने सारे दांत हमेशा के लिए निकलवाने पड़े. अब वह लड़की बिना दांतों के रहने को मजबूर है और उसे खाना खाने और बोलने के लिए नकली बत्तीसी का सहारा लेना पड़ता है.
कोर्ट ने सिखाया डॉक्टर को कड़ा सबक
लड़की ने इस भयानक दर्द और मानसिक तनाव से गुजरने के बाद हार नहीं मानी और डेंटिस्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में डॉक्टरों की लापरवाही पूरी तरह साफ हो गई और यह साबित हो गया कि अगर शुरुआत में सही इलाज मिलता तो लड़की के दांत बच सकते थे. कोर्ट ने इस लापरवाही को बेहद गंभीर माना और आरोपी डेंटिस्ट पर भारी-भरकम मुआवजा देने का आदेश जारी किया. हालांकि लड़की का कहना है कि पैसे मिलने से उसके असली दांत और उसकी पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं लौट सकती.