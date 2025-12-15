शोले के जय-वीरू नहीं... ये हैं असली ‘बाइकर दादियां’; बाइक पर निकलीं तो दंग रह गए लोग

भारत में अक्सर बुज़ुर्गों को घर की चारदीवारी तक सीमित मान लिया जाता है, लेकिन अहमदाबाद की दो बहनों ने इस सोच को खुलेआम चुनौती दे दी है. 87 साल की मंदाकिनी शाह और उनकी 84 साल की बहन उषाबेन आज सोशल मीडिया पर ‘बाइकर दादियां’ के नाम से छाई हुई हैं. सूती साड़ी, आत्मविश्वास भरी मुस्कान और स्कूटर की रफ्तार. इनका अंदाज देखते ही लोग हैरान रह गए. जब ये दोनों बहनें शहर की सड़कों पर निकलीं, तो किसी ने उन्हें शोले के जय-वीरू से जोड़ दिया. जिसे देख हैरान हो गए लोग.

अहमदाबाद की सड़कों पर छाए जय और वीरू

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 87 वर्षीय मंदाकिनी शाह स्कूटर चला रही हैं, जबकि उनकी 84 वर्षीय बहन उषाबेन साइडकार में बैठी नजर आती हैं. दोनों साड़ी पहने, ट्रैफिक के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखती हैं. अहमदाबाद की सड़कों पर यह नज़ारा देखते ही लोग रुककर वीडियो बनाने लगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में इन्हें शोले के जय और वीरू की महिला जोड़ी बता दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बचपन का शौक, 62 साल में सीखा स्कूटर

मंदाकिनी शाह, जिन्हें प्यार से मंदाबेन कहा जाता है, छह भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा से स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने का शौक था, लेकिन युवावस्था में पैसों की कमी के कारण सपना पूरा नहीं हो सका. मंदाबेन पूर्व शिक्षिका हैं और उन्होंने शादी नहीं की. उन्होंने 62 साल की उम्र में स्कूटर चलाना सीखा और आज भी बिना डर के भारी ट्रैफिक में स्कूटर चलाती हैं.

कभी नहीं सोचा था कि मैं मशहूर हो जाऊंगी

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदाबेन को देशभर से प्यार और सराहना मिल रही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग उन्हें इतना पसंद करेंगे. कई अजनबी लोग उनसे संपर्क कर उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ लोग उम्र का हवाला देकर घर बैठने की सलाह भी देते हैं. खास बात यह है कि मंदाबेन छड़ी के सहारे चलती हैं, लेकिन स्कूटर और जीप चलाने में पूरी तरह सक्षम हैं. यही जज़्बा उन्हें खास बनाता है.