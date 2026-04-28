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Hindi Newsजरा हटकेझुलसाती गर्मी में फरिश्ता बना दुकानदार! बेजुबान कुत्तों के लिए खोल दिए शोरूम के दरवाजे, AC की ठंडी हवा में सोते दिखे स्ट्रीट डॉग्स

झुलसाती गर्मी में 'फरिश्ता' बना दुकानदार! बेजुबान कुत्तों के लिए खोल दिए शोरूम के दरवाजे, AC की ठंडी हवा में सोते दिखे 'स्ट्रीट डॉग्स'

Shopkeeper Opens Doors for Stray Dogs: सोशल मीडिया पर एक शोरूम की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें चमचमाती टाइल्स और AC की ठंडी हवा के बीच आवारा कुत्ते आराम से सोते हुए नजर आ रहे हैं. इस छोटे से कदम ने इंटरनेट पर काइंडनेस (Kindness) की नई लहर पैदा कर दी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:01 AM IST
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Image credit: X/@therapeuticvids
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Shopkeeper Opens Doors for Stray Dogs: भारत के कई हिस्सों में इस समय तापमान आग उगल रहा है. पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार चला गया है. गर्मी इतनी खतरनाक है कि इंसान के साथ बेजुबानों का भी बुरा हाल है. इंसान तो फिर भी घर या ऑफिस में AC, कूलर के साथ गर्मी बर्दाश्त कर ले रहा है. लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए यह मौसम किसी सजा से कम नहीं है. तपती सड़कों और लू के थपेड़ों के बीच प्यास और गर्मी से बेहाल इन बेजुबानों को सहारा देने वाला कोई नहीं होता. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने साबित कर दिया है कि दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है. 

एक दुकानदार ने इस भीषण गर्मी से तड़प रहे आवारा कुत्तों के लिए अपनी दुकान के दरवाजे खोल दिए, जिससे वे अंदर की ठंडक में आराम कर सकें. अब आलम यह है कि बाहर पारा 45 डिग्री है और अंदर ये बेजुबान AC की ठंडी हवा में चैन की नींद सो रहे हैं. वीडियो देखकर लोग इस दुकानदार की खूब सराहना कर रहे हैं.

दुकान बनी बेजुबानों के लिए ठिकाना

वायरल वीडियो में एक किराना दुकान के अंदर का दृश्य दिखाई देता है, जहां करीब 9 से 10 स्ट्रीट डॉग्स आराम से लेटे हुए हैं. कोई फर्श पर पसरा है तो कोई टेबल पर ही गोल होकर सो रहा है. सबसे खास बात यह है कि इतनी संख्या में कुत्ते होने के बावजूद वहां कोई अफरा-तफरी नहीं है.

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गर्मी से मिली राहत, दिखी सुकून भरी तस्वीर

वीडियो में कुत्ते पूरी तरह शांत नजर आते हैं. वे न भौंक रहे हैं और न ही इधर-उधर भाग रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे उन्हें बाहर की तपती गर्मी से राहत मिल गई हो और अब वे सुकून से आराम कर रहे हों. दुकान के अंदर का माहौल भी बेहद शांत दिखता है.

दुकानदार ने दिखाया इंसानियत का चेहरा

इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि दुकानदार ने बिना किसी दिखावे के यह कदम उठाया. उसने न तो कोई प्रचार किया और न ही कोई बड़ा दावा, बस चुपचाप दरवाजे खोल दिए, जिससे ये बेजुबान जानवर कुछ देर राहत पा सकें.

ग्राहकों ने भी नहीं जताई कोई परेशानी

वीडियो में यह भी देखा गया कि दुकान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो अपने काम में लगे हैं. किसी को भी कुत्तों की मौजूदगी से परेशानी नहीं हो रही है. यह दृश्य दिखाता है कि इंसान और जानवर एक ही जगह को शांति से साझा कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने दुकानदार की खूब तारीफ की. कई यूजर्स ने इसे 'दिल छू लेने वाला' बताया, तो कुछ ने कहा कि यही असली इंसानियत है. लोगों का कहना है कि ऐसे छोटे-छोटे काम ही समाज को बेहतर बनाते हैं.

गर्मी में जानवरों की हालत सबसे ज्यादा खराब

भीषण गर्मी में जहां इंसान भी परेशान हो जाते हैं, वहीं आवारा जानवरों के पास न तो छांव होती है और न ही पानी की सही व्यवस्था होती है. ऐसे में दुकानदार का यह कदम उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है. यह घटना दिखाती है कि मदद करने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती. सिर्फ थोड़ी सी संवेदनशीलता और दया ही काफी है. अगर हर व्यक्ति अपने आसपास के जानवरों के लिए थोड़ा ध्यान रखे, तो उनकी जिंदगी काफी आसान हो सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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