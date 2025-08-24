Funny Video: मंदिर के बाहर फूल बेच रहा था दुकानदार, एक शख्स आया और ऐसे फ्री में भगवान पर कर दी फूलों की बरसात! यूजर्स बोले- 'तुझे ऊपर बुला रहे हैं God'
Funny Video: मंदिर के बाहर फूल बेच रहा था दुकानदार, एक शख्स आया और ऐसे फ्री में भगवान पर कर दी फूलों की बरसात! यूजर्स बोले- 'तुझे ऊपर बुला रहे हैं God'

Funny Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स द्वारा इस तरह से पूजा करते हुए देखा गया कि आप देखकर लोटपोट हो जाएंगे और कहेंगे कि भगवान से तो डर भाई. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:55 AM IST
Funny Video: कहते हैं देना वाला ऊपर वाला होता है और उन्हें कुछ देना पड़े तो इंसान को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान को हजारों, लाखों या करोड़ों चढ़ाने से कुछ नहीं होता है अगर मन सच्चा न हो तो आप कितनी भी पूजा-पाठ कर लें इसका कोई फायदा नहीं होता है. जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो चढ़ाने के लिए नारियल, चुन्नी, प्रसाद आदि लेकर जरूर जाते हैं. मगर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शख्स ने भगवान को फूल चढ़ाने की मुफ्त में ट्रिक बताई है.

बिना 1 रुपये खर्च किए भगवान पर कर दी फूलों की बरसात

वायरल वीडियो में शख्स मंदिर के बाहर फूल बेच रहे दुकानदार के पास खड़ा नजर आया. वीडियो की शुरुआत में दिखा कि एक शख्स, फूल बेचने वाले के पास पहुंचता है और नीचे झुकते हुए प्रणाम ऐसे करता है जैसे सामने भगवान की मूर्ति हो. इसके बाद हाथ जोड़ता है और फूल चढ़ाना शुरू करने लगता है. दुकानदार के रखे फूलों को एक बाद एक उठा कर आगे की तरफ डालने लगता है जैसे भगवान को फूल चढ़ा रहा हो.

मंदिर के बाहर से चढ़ाने लगा फूल-धतूरा

पीछे से दुकानदार लगातार बोल रहा है कि इसे खरीद लो और अंदर मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ा दो. अपनी पूजा में व्यस्त शख्स बस मन में मंत्र और प्रार्थना करते हुए फूल वाले की दुकान से फूलों को उठाता रहता है और ऐसे करता है जैसे भगवान को चढ़ा रहा है. फूल चढ़ाने के बाद धतूरा भी चढ़ाता है, लेकिन फूलों को खरीदता नहीं है. वीडियो को देखकर लगता है कि किसी शिव मंदिर के बाहर का वीडियो है जो अब इस ट्रिक के कारण इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

यूजर्स बोले- 'तुझे ऊपर बुला रहे हैं God'

वायरल वीडियो पर कई यूजर्स का गुस्सा भी देखने को मिला. इस तरह की हरकत को लोगों ने पसंद नहीं किया और कहा कि फूल को खरीदकर और मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट किया- ‘भगवान को तू पसंद आया तुझे ऊपर बुला रहे हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘तू जो भी मांगने गया है,भगवान उस चीज या काम को तेरी आंखों के सामने से यूं ही लहरा के वापस रख देंगे.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि बिना इन्वेस्टमेंट के भगवान से फॉर्च्यूनर मिल रहा है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

