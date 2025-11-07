दुकानदार ने 10 की कोल्ड ड्रिंक 20 की दी, तो दीदी ने बुला ली पुलिस और बोली- अब होगा मैटर सॉल्व

Viral Video: ऐसा ही धोका एक लड़की के साथ हो गया. पहले उसने दुकान से 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक खरीदी और फिर बाद में देखा तो उसपर 20 रुपये लिखे पर उस पर क्रॉस का निशान था और उसके नीचे असली कीमत 10 रुपये लिखी थी. जब वो लड़की दुकानदार के पास 10 रुपये मांगने गई तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया. फिर क्या था दीदी ने 10 रुपये के लिए पुलिस को फोन कर दिया और वहां तुरंत पुलिस की गाड़ी पहुंच गई. इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप वीडियो देखें.

क्या बोली लड़की?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखा रही है. लड़की कहती है कि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 की ली थी हमने सोचा 20 की होगी, लेकिन हमने कॉलिज जाकर देखा तो ये 10 ही है और अब दुकान वाले भैया बोल रहे हैं कि यहां तो 20 की ही मिलती है बोतल पर चाहे कुछ भी लिखा हो. लड़की वीडियो में अपनी बात बता ही रही थी कि उसके साथ के एक लड़के ने पुलिस को फोन मिलाना शुरू कर दिया. इसके बाद लड़की कहती है कि अब ये पुलिस को बुला रहा है और कुछ ही देर में वहां पर पुलिस की एक गाड़ी आती है. वो लड़का पुलिस को लेकर दुकान पर जाता है और ये लड़की इस पूरी घटना का वीडियो बनाती है और कहती है अब होगा मैटर सॉल्व.

किस अकाउंट से शेयर किया गया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_the.baklols नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और वीडियो पोस्ट करने के मात्र 21 घंटे के भीतर 90 हजार से भी ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. यूजर कमेंट बॉक्स में मौज ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बहन आगे क्या हुआ मिले 10 रुपये वापस? दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया भाई शिक्षा बहुत जरूरी है. तीसरे यूजर ने लिखा, सही किया भाई, हर भारतीय को अपना कानून पता होना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.