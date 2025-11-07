Advertisement
trendingNow12992532
Hindi Newsजरा हटके

दुकानदार ने 10 की कोल्ड ड्रिंक 20 की दी, तो दीदी ने बुला ली पुलिस और बोली- अब होगा मैटर सॉल्व

Viral Video: 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ली और बाद में पता चला कि ये तो 10 रुपये की है, लेकिन दुकानदार ने 10 रुपये वापस देने से मना कर दिया. बस फिर क्या था, दीदी ने 10 रुपये के लिए पुलिस को फोन कर दिया और वहां तुरंत पुलिस की गाड़ी पहुंच गई. इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप वीडियो देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुकानदार ने 10 की कोल्ड ड्रिंक 20 की दी, तो दीदी ने बुला ली पुलिस और बोली- अब होगा मैटर सॉल्व

Viral Video: ऐसा ही धोका एक लड़की के साथ हो गया. पहले उसने दुकान से 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक खरीदी और फिर बाद में देखा तो उसपर 20 रुपये लिखे पर उस पर क्रॉस का निशान था और उसके नीचे असली कीमत 10 रुपये लिखी थी. जब वो लड़की दुकानदार के पास 10 रुपये मांगने गई तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया. फिर क्या था दीदी ने 10 रुपये के लिए पुलिस को फोन कर दिया और वहां तुरंत पुलिस की गाड़ी पहुंच गई. इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप वीडियो देखें.

क्या बोली लड़की?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखा रही है. लड़की कहती है कि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 की ली थी हमने सोचा 20 की होगी, लेकिन हमने कॉलिज जाकर देखा तो ये 10 ही है और अब दुकान वाले भैया बोल रहे हैं कि यहां तो 20 की ही मिलती है बोतल पर चाहे कुछ भी लिखा हो. लड़की वीडियो में अपनी बात बता ही रही थी कि उसके साथ के एक लड़के ने पुलिस को फोन मिलाना शुरू कर दिया. इसके बाद लड़की कहती है कि अब ये पुलिस को बुला रहा है और कुछ ही देर में वहां पर पुलिस की एक गाड़ी आती है. वो लड़का पुलिस को लेकर दुकान पर जाता है और ये लड़की इस पूरी घटना का वीडियो बनाती है और कहती है अब होगा मैटर सॉल्व.
यह भी पढ़ें: दूल्हे ने उड़ा दी मॉडर्न वेडिंग ट्रेंड्स की धज्जियां, दामाद ने थमा दी डिमांड की ये लिस्ट

किस अकाउंट से शेयर किया गया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_the.baklols नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और वीडियो पोस्ट करने के मात्र 21 घंटे के भीतर 90 हजार से भी ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. यूजर कमेंट बॉक्स में मौज ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बहन आगे क्या हुआ मिले 10 रुपये वापस? दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया भाई शिक्षा बहुत जरूरी है. तीसरे यूजर ने लिखा, सही किया भाई, हर भारतीय को अपना कानून पता होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BaKLoLs (@_the.baklols)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viraltrendingFunny Video

Trending news

'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट