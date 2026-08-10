क्या आप भी डाक-पार्सल वाले लिफाफे के 'बीच' में लिखते हैं पता? तो ठहरिए, अटकी रह सकती है आपकी जरूरी चिट्ठी

Where to Write Address on Letters and Parcels? हम जब भी किसी को कोई चिट्ठी, दस्तावेज या पार्सल डाक से भेजते हैं, तो आमतौर पर लिफाफे के बिलकुल बीच में बड़े-बड़े अक्षरों में पता लिख देते हैं. अगर आप भी अब तक ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! आपकी यह अनजानी भूल चिट्ठी की डिलीवरी में देरी करा सकती है या उसे अटका सकती है. फिर आख़िर सही तरीक़ा क्या है? जिससे हमारा पार्सल बिना अटके अपने सही पते पर पहुंच जाए.