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क्या आप भी डाक-पार्सल वाले लिफाफे के 'बीच' में लिखते हैं पता? तो ठहरिए, अटकी रह सकती है आपकी जरूरी चिट्ठी

Rules for Addressing Postal Parcels: क्या आप भी डाक-पार्सल वाले लिफाफे के 'बीच' में पता लिखते हैं? अगर हां तो अब आप ठहर जाइए, वरना आपकी जरूरी चिट्ठी अटक सकती है. आज हम आपको पार्सल पर पता लिखने से जुड़े जरूरी नियम बताने जा रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 10, 2026, 04:46 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:46 AM IST
क्या आप भी डाक-पार्सल वाले लिफाफे के 'बीच' में लिखते हैं पता? तो ठहरिए, अटकी रह सकती है आपकी जरूरी चिट्ठी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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