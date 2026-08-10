क्या आप भी डाक-पार्सल वाले लिफाफे के 'बीच' में लिखते हैं पता? तो ठहरिए, अटकी रह सकती है आपकी जरूरी चिट्ठी

Where to Write Address on Letters and Parcels? हम जब भी किसी को कोई चिट्ठी, दस्तावेज या पार्सल डाक से भेजते हैं, तो आमतौर पर लिफाफे के बिलकुल बीच में बड़े-बड़े अक्षरों में पता लिख देते हैं. अगर आप भी अब तक ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! आपकी यह अनजानी भूल चिट्ठी की डिलीवरी में देरी करा सकती है या उसे अटका सकती है. फिर आख़िर सही तरीक़ा क्या है? जिससे हमारा पार्सल बिना अटके अपने सही पते पर पहुंच जाए.
डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में ब्रिटेन के रॉयल मेल ने अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी की है. 'How to Address Your Mail' के नाम से जारी यह दिलचस्प गाइडलाइंस आपकी डाक को सही और तेज गति से दिए गए पते पर पहुंचाने की गारंटी देती हैं. आइए जानते हैं कि यह गाइडलाइंस क्या कहती है और हमें चिट्ठी में पता कहां पर लिखना चाहिए.
रॉयल मेल की गाइडलाइन के मुताबिक, पते की सही जगह बीच में नहीं, बल्कि कहीं ओर है. इस पते को हमेशा लिफाफे या पार्सल के निचले बायें कोने पर लिखा जाना चाहिए. पते में इस्तेमाल शब्दों को बीच में या 'सीढ़ीनुमा' पैटर्न में न लिखें. पते के बीच में कॉमा या फुल स्टॉप लगाने से बचें. इसके अलावा, पते के चारों ओर थोड़ी खाली जगह (मार्जिन) ज़रूर रखें.
एड्रेस लिखने के बाद सही मूल्य का स्टाम्प या डाक टिकट जरूर लगाएं. इसे हमेशा लिफाफे के ऊपरी दाहिने कोने पर चिपकाया जाना चाहिए. लिफाफे के ऊपर किसी का फोन नंबर या ईमेल आईडी न लिखें, जिससे व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे.
जब भी आप किसी को चिट्ठी या पार्सल भेजें तो लिफाफे के पिछले हिस्से पर 'Return Address' लिखकर अपना खुद का पता जरूर डालें. यदि किसी वजह से आपकी डाक डिलीवर नहीं हो पाती है, तो रॉयल मेल उसे सुरक्षित रूप से आपके पास वापस लौटा सकता है.
रॉयल मेल ने अपनी गाइडलाइंस में सिर्फ पते के नियम ही नहीं बताए, बल्कि अपने डाकियों की सुरक्षा के लिए लोगों को घर के पालतू कुत्तों से जुड़े दिलचस्प और ज़रूरी दिशानिर्देश भी दिए हैं. नियमों के मुताबिक, डाकिये के आने पर कुत्ते को दूसरे कमरे में बंद कर दें, जिससे वह उन पर हमला न कर सके.
अगर घर में बच्चे हैं तो डाकिये के आने पर उन्हें दरवाजा न खोलने दें. ऐसा करने पर कुत्ता उन्हें धकेल कर बाहर डाकिया पर हमला कर सकता है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि डाक प्राप्त करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक कुत्ते को दूसरे कमरे में ही रहने दें और घर का माहौल शांत रखें.