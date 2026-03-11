सर, सिलेंडर खत्म हो गया… ऑफिस नहीं आ सकता; गैस संकट के बीच कर्मचारियों ने उठाई WFH की मांग

Advertisement
भारत में गैस और ईंधन की संभावित कमी को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है. कई लोग कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि फ्यूल की खपत कम हो सके और कर्मचारियों को राहत मिल सके. 

 

 

 
 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:01 PM IST
सर, सिलेंडर खत्म हो गया, आज ऑफिस नहीं आ सकता... सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा मजाकिया मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन इस मजाक के पीछे एक गंभीर चर्चा भी शुरू हो गई है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता जताई जा रही है. इसी बीच भारत में कई सोशल मीडिया यूजर्स और आईटी प्रोफेशनल्स ने सुझाव दिया है कि अगर फ्यूल सप्लाई पर दबाव बढ़ता है, तो सरकार को कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी WFH पर विचार करना चाहिए. उनका कहना है कि इससे ईंधन की खपत कम हो सकती है और रोजाना की भागदौड़ से भी राहत मिलेगी.

क्या मिडिल ईस्ट तनाव से बढ़ी फ्यूल चिंता?

दरअसल, अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका असर तेल सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश करीब 55 प्रतिशत कच्चा तेल इसी क्षेत्र से मंगाता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय हालात का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है. इसी आशंका को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई लोग पहले से ही संभावित विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें वर्क फ्रॉम होम भी शामिल है.

क्या WFH से फ्यूल की खपत कम हो सकती है?

WFH यानी वर्क फ्रॉम होम का मॉडल पहले भी कई बार कारगर साबित हुआ है. खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों ने घर से काम किया और कंपनियों का काम भी चलता रहा. इसी अनुभव के आधार पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि अगर देश में फ्यूल या गैस की सप्लाई प्रभावित होती है, तो अस्थायी तौर पर WFH लागू किया जा सकता है. इससे ट्रैफिक कम होगा और रोजाना लाखों वाहनों के चलने से होने वाली ईंधन खपत भी घटेगी. कई लोगों ने #WFH और #cylindersshortage जैसे हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए कहा है कि यह कदम कर्मचारियों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

 

क्या इसे पूरे देश में लागू करना संभव है?

हालांकि इस सुझाव पर सभी लोग सहमत नहीं हैं. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हर सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं होता. कई ऐसे काम हैं जिनके लिए कर्मचारियों का ऑफिस में मौजूद रहना जरूरी होता है. इसके अलावा लंबे समय तक घर से काम करने से टीमवर्क, संवाद और काम की गति पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर जैसे कुछ क्षेत्रों में WFH पहले से ही एक विकल्प के रूप में मौजूद है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर भविष्य में फ्यूल संकट जैसी स्थिति आती है, तो क्या भारत में फिर से बड़े स्तर पर वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाना चाहिए?

 

क्या सोशल मीडिया की यह मांग हकीकत बन सकती है?

फिलहाल वर्क फ्रॉम होम को लेकर यह चर्चा सोशल मीडिया तक ही सीमित है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. बदलते समय के साथ काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं. कई कंपनियां पहले ही हाइब्रिड मॉडल अपना चुकी हैं, जिसमें कर्मचारी कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम करते हैं. ऐसे में अगर किसी कारण से फ्यूल या गैस की सप्लाई प्रभावित होती है, तो WFH एक वैकल्पिक समाधान के रूप में सामने आ सकता है. अब देखना यह होगा कि क्या भविष्य में सरकार या कंपनियां इस तरह के सुझावों पर गंभीरता से विचार करती हैं या नहीं. 

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

 

