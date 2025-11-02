‘ओ स्त्री कल आना...!’ अमेरिका की सड़कों पर दिखा बॉलीवुड का जादू, वायरल क्लिप देखकर भारतीय फैंस फिदा

भारत में लोगों को डराने वाली ‘स्त्री’ अब अमेरिका की सड़कों पर भी नजर आई. हैलोवीन के मौके पर जहां लोग सुपरहीरो, चुड़ैल और कार्टून कैरेक्टर बनकर घूम रहे थे, वहीं एक शख्स लाल साड़ी, सुनहरी ज्वेलरी और चोटी बनाकर ‘स्त्री’ के लुक में दिखा. हाथ में लालटेन लिए वह “ट्रिक ऑर ट्रीट” करते हुए घूमता नजर आया. इस मजेदार वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर ये क्लिप तेजी से वायरल हो गई.

लाल साड़ी और डरावनी अदा ने खींचा ध्यान

वायरल वीडियो में ‘स्त्री’ का रूप धारण करने वाले शख्स ने पारंपरिक भारतीय लाल साड़ी, सुनहरी बॉर्डर और लंबी चोटी वाला लुक अपनाया. चेहरे को साड़ी से ढक रखा था और काले दस्तानों से शरीर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था. साथ में गले में मोटा हार और हाथों में लाल-गोल्डन चूड़ियां थीं. असली ट्विस्ट तब आया जब वह बाकी कॉस्ट्यूम पहने लोगों के बीच घुलमिलकर मस्ती करता दिखा. यूजर्स ने कहा , “ग्लोबलाइजेशन का सबसे शानदार उदाहरण यही है!”

जब बॉलीवुड ने पार की सीमाएं

‘स्त्री’ का प्रभाव अब सीमाओं से परे जा चुका है. पिछले साल कनाडा में फिल्म से प्रेरित एक घर की डरावनी सजावट ने सबका ध्यान खींचा था. वहां एक गुड़िया को छत से लटकाया गया था और दीवार पर लाल खून से लिखा था कि “ओ स्त्री कल आना.” इस बार अमेरिका की हैलोवीन नाइट पर दिखा यह रूप साबित करता है कि बॉलीवुड अब वेस्टर्न फेस्टिवल्स का हिस्सा बन चुका है. लोग इसे न सिर्फ डरावना, बल्कि बेहद क्रिएटिव भी बता रहे हैं.

फिल्म ‘स्त्री’ से लेकर ग्लोबल पॉप कल्चर तक

2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘स्त्री’ में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अहम किरदार निभाए थे. कहानी एक गांव की रहस्यमयी महिला पर आधारित थी जो त्योहारों के दौरान अकेले घूमने वाले पुरुषों पर हमला करती थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता पाई और हॉरर-कॉमेडी का नया ट्रेंड सेट किया. अब वही ‘स्त्री’ पश्चिमी देशों की हैलोवीन पार्टियों में भी दिखाई दे रही है, जो बॉलीवुड के बढ़ते ग्लोबल प्रभाव की एक मजेदार मिसाल बन चुकी है.