/₹25 हजार की नौकरी से ₹2.4 लाख का जंप: लिंक्डइन ने बदली भारतीय लड़की की किस्मत, कमाई बढ़ते ही छोड़ा इंडिया

नौकरी, ऑफिस और महीने के आखिर में आने वाली सैलरी... ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी रूटीन के आसपास घूमती है. लेकिन क्या हो अगर वही काम घर बैठे किसी दूसरे देश की कंपनी के लिए किया जाए और उसकी पेमेंट भारतीय रुपये की जगह डॉलर में मिलने लगे?
सोशल मीडिया पर श्रेया महेंद्रू की कहानी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है. उन्होंने बताया कि एक समय भारत में जिस काम के लिए उन्हें करीब 25 हजार रुपये मिलते थे, विदेशी कंपनियों के लिए वही काम करने पर उनकी कमाई हजारों डॉलर तक पहुंच गई. श्रेया ने पहले फुल-टाइम नौकरी की, फिर फ्रीलांसिंग का रास्ता चुना. लिंक्डइन के जरिए ग्लोबल क्लाइंट्स से जुड़ीं और धीरे-धीरे उन्हें समझ आया कि काम करने के लिए हर दिन ऑफिस पहुंचना जरूरी नहीं है. इसके बाद उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था. उन्होंने अपना देश भी छोड़ दिया और रिमोट वर्क के सहारे कई देशों में रहते हुए अब थाईलैंड को अपना नया ठिकाना बना लिया है.
श्रेया ने अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि उन्हें शुरुआत में यह अंदाजा तक नहीं था कि किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करने पर उनकी कमाई इतनी ज्यादा हो सकती है. उनके मुताबिक, भारत में जिस तरह के काम के लिए उन्हें करीब 25 हजार रुपये मिलते थे, उसी काम के बदले विदेशी कंपनियां उन्हें करीब 2500 डॉलर तक देने के लिए तैयार थीं. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा बैठती है. यही अंतर उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बना. उन्हें समझ आया कि अगर स्किल वही है, तो काम करने वाली कंपनी और क्लाइंट का मार्केट बदलने से कमाई में काफी बड़ा फर्क आ सकता है.
श्रेया ने बताया कि फुल-टाइम ऑफिस जॉब करने के मुकाबले उन्होंने ग्लोबल कंपनियों के लिए फ्रीलांसिंग करके ज्यादा पैसे कमाए. उन्होंने धीरे-धीरे लिंक्डइन पर संभावित क्लाइंट्स से संपर्क करना शुरू किया. इसके लिए वह लोगों को सीधे मैसेज और ईमेल भेजती थीं. शुरुआत में यह काम आसान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ग्लोबल क्लाइंट पाने का भी एक पूरा सिस्टम होता है. क्लाइंट्स से बातचीत, अपनी स्किल बताना, काम का प्रस्ताव देना और फिर प्रोजेक्ट हासिल करना... इस पूरी प्रक्रिया ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया. श्रेया के मुताबिक, यही अनुभव बाद में उनके लिए इतना काम आया कि उन्होंने अपनी फुल-टाइम नौकरी छोड़कर पूरी तरह ऑनलाइन काम करने का फैसला कर लिया.
जब श्रेया की कमाई बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी जिंदगी के खर्च और कमाई को नए तरीके से देखना शुरू किया. उन्हें महसूस हुआ कि वह जितना कमा रही हैं, उसके मुकाबले उनके खर्च काफी कम हैं. यहीं से उनके मन में एक सवाल आया कि अगर काम कहीं से भी किया जा सकता है तो फिर एक ही जगह रहना क्यों जरूरी है? इसके बाद उन्होंने छोटी-छोटी ट्रिप शुरू कीं. धीरे-धीरे ट्रैवल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया. साल 2023 में उन्हें अपनी रिमोट जॉब के आधार पर एस्टोनिया का डिजिटल नोमैड वीजा भी मिला. इसके बाद उन्होंने यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में काफी समय बिताया. उनका तरीका भी काफी सिंपल था. वह बैग में लैपटॉप और जरूरी सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं.
कई देशों में रहने के बाद श्रेया ने आखिरकार थाईलैंड को अपना बेस बनाने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें लगता था कि लोग थाईलैंड सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां रहना दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता है. लेकिन बैंकॉक में रहने के बाद उनकी सोच बदल गई. उनके मुताबिक, थाईलैंड में रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान है. यहां हेल्थकेयर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है और एशिया के दूसरे देशों में घूमना भी आसान है. इसके अलावा यहां बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है. अलग-अलग देशों से आए लोगों की वजह से नए व्यक्ति के लिए यहां रहना और लोगों से जुड़ना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है. यही वजह है कि श्रेया को थाईलैंड सिर्फ कम खर्च वाला देश नहीं, बल्कि रिमोट वर्क करने वालों के लिए सुविधाजनक जगह लगा.
श्रेया ने थाईलैंड में रहने के खर्च का भी अंदाजा बताया है. उनके मुताबिक, खर्च पूरी तरह लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है. सामान्य तौर पर एक कपल के लिए घर का किराया करीब 40 हजार रुपये महीना हो सकता है. खाने-पीने और बाहर से खाना मंगाने पर करीब 20 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं. इसके अलावा वाई-फाई, बिजली जैसे बिलों पर करीब 3 हजार रुपये और शॉपिंग व दूसरे छोटे-मोटे खर्चों पर करीब 35 से 36 हजार रुपये तक खर्च हो सकते हैं. इसका मतलब है कि सामान्य लाइफस्टाइल में बजट को कंट्रोल किया जा सकता है. वहीं, अगर कोई लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करता है तो यही खर्च आसानी से 1 लाख रुपये महीने या उससे ज्यादा पहुंच सकता है.
श्रेया की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी ग्लोबल कमाई का रास्ता किसी बड़ी एजेंसी या विदेश में बैठी किसी पहचान से नहीं खुला. उन्होंने लिंक्डइन पर खुद लोगों से संपर्क करना शुरू किया. सोशल मीडिया पर लोग उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग आखिर शुरू कैसे की जाए और पहला क्लाइंट कैसे मिले. एक यूजर ने उनसे पूछा कि जब पहले से इतने लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कोई नया व्यक्ति अपना पहला क्लाइंट कैसे हासिल करे. इसके जवाब में श्रेया ने एक अलग वीडियो बनाकर अपनी रणनीति बताई. एक अन्य यूजर ने पूछा कि रिमोट जॉब हासिल करने के लिए उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया. श्रेया ने बताया कि उन्हें पहला मौका लिंक्डइन के नेटवर्क के जरिए मिला और बाद में उन्होंने अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से भी काम हासिल किया.
श्रेया की कहानी को सिर्फ भारत छोड़कर थाईलैंड जाने या ज्यादा पैसे कमाने की कहानी के तौर पर देखना आसान है. लेकिन इसके पीछे एक बड़ा बदलाव काम करने के तरीके का भी है. रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग ने स्किल रखने वाले लोगों के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की कंपनियों के साथ काम करने का रास्ता खोला है. हालांकि, हर व्यक्ति को 25 हजार से 2500 डॉलर तक का फर्क मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. कमाई स्किल, अनुभव, क्लाइंट, काम की कैटेगरी और मार्केट पर निर्भर करती है. लेकिन श्रेया का अनुभव यह जरूर दिखाता है कि आज नौकरी का मतलब सिर्फ किसी एक शहर में ऑफिस जाकर काम करना नहीं रह गया है.
एक लैपटॉप और इंटरनेट के सहारे काम करने वाली इस लाइफस्टाइल ने श्रेया को पहले ग्लोबल क्लाइंट्स तक पहुंचाया और फिर उन्हें एक देश से दूसरे देश तक घूमते हुए अपनी पसंद की जगह पर जिंदगी शुरू करने का मौका दिया. फिलहाल श्रेया थाईलैंड से काम कर रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को भी ग्लोबल क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के बारे में जानकारी दे रही हैं. उनकी कहानी उन लोगों के लिए दिलचस्प है, जो नौकरी के साथ-साथ यह सोच रहे हैं कि क्या उनकी स्किल की कीमत उनके मौजूदा मार्केट से बाहर कहीं ज्यादा हो सकती है.