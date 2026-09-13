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₹25 हजार की नौकरी से ₹2.4 लाख का जंप: लिंक्डइन ने बदली भारतीय लड़की की किस्मत, कमाई बढ़ते ही छोड़ा इंडिया

लिंक्डइन के जरिए विदेशी कंपनियों से काम मिलने के बाद श्रेया महेंद्रू की कमाई में बड़ा बदलाव आया. भारत में जिस काम के लिए उन्हें करीब 25 हजार रुपये मिलते थे, उसी काम के लिए विदेशी क्लाइंट्स से 2500 डॉलर यानी करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा मिलने लगे. इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू की और रिमोट वर्क के सहारे दुनिया घूमते हुए आखिरकार थाईलैंड में बसने का फैसला किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 13, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:00 AM IST
₹25 हजार की नौकरी से ₹2.4 लाख का जंप: लिंक्डइन ने बदली भारतीय लड़की की किस्मत, कमाई बढ़ते ही छोड़ा इंडिया
Image Credit: लिंक्डइन ने बदली महिला की किस्मत! Image credit: instagram/@shreyamahendru_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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