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Hindi Newsजरा हटके1 करोड़ थी सैलरी, अब घर-घर कर रही साफ-सफाई! जानें किस फैसले से पलट गई जिंदगी

1 करोड़ थी सैलरी, अब घर-घर कर रही साफ-सफाई! जानें किस फैसले से पलट गई जिंदगी

लंदन में 1 करोड़ रुपये कमाने वाली श्वेता देसाई अब मेलबर्न में एयरबीएनबी (Airbnb) अपार्टमेंट्स की सफाई कर रही हैं. जानिए क्यों उन्होंने अपनी हाई-प्रोफाइल नौकरी छोड़ी और कैसे इस बदलाव ने उन्हें खुद से दोबारा मिलवाया. एक इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 08, 2026, 01:21 PM IST
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1 करोड़ थी सैलरी, अब घर-घर कर रही साफ-सफाई! जानें किस फैसले से पलट गई जिंदगी

Shweta Desai Inspiring Story: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति साल का 1 करोड़ रुपये का पैकेज छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर फ्लैट्स की सफाई करने लगे? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन श्वेता देसाई के लिए यही उनकी हकीकत है. लंदन में 15 साल तक एक शानदार करियर और 'क्वीन साइज' लाइफ जीने वाली श्वेता आज मेलबर्न में एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स साफ कर रही हैं. उनकी यह कहानी आज सोशल मीडिया पर हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, क्योंकि यह बताती है कि एक ऊंचे पद और बड़ी सैलरी के पीछे छिपी असली 'आप' कौन हैं.

लंदन की वो लग्जरी लाइफ

मुंबई में पली-बढ़ी श्वेता देसाई 2008 में पढ़ाई के लिए लंदन गई थीं. 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो वहां एक बड़ी कंपनी में 'हेड ऑफ प्रोडक्ट' के पद तक पहुंचीं. उनका सालाना पैकेज लगभग 1 लाख पाउंड यानी 1 करोड़ रुपये के करीब था. उनके पास ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और डिजाइनर बैग्स थे. लेकिन 2023 के अंत में जब उनके पति को मेलबर्न में नौकरी मिली, तो श्वेता ने अपने बच्चों और परिवार के लिए उस चमक-धमक वाली जिंदगी को अलविदा कह दिया.

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मेलबर्न में पहचान का संकट

ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद श्वेता को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही वैसी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेलबर्न का जॉब मार्केट अलग था. महीनों की कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं मिला, तो श्वेता एक गहरे 'आइडेंटिटी क्राइसिस' में चली गईं. लोग पूछते थे कि 'आप क्या करती हैं?' और उनके पास जवाब नहीं होता था. अंत में, उन्होंने वही किया जो कोई भी साहसी इंसान करता. उन्होंने मेलबर्न में एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स की सफाई और प्रबंधन का काम संभाल लिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता

श्वेता अब अपार्टमेंट्स की सफाई करती हैं, चादरें बदलती हैं और मेहमानों के सवालों के जवाब देती हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह खो दिया है. लेकिन धीरे-धीरे इस 'फंक्शनल जॉब' ने उन्हें खुद से दोबारा मिलवाया. श्वेता का मानना है कि जब आपका पद और सैलरी छिन जाती है, तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर का असली इंसान कौन है. आज वो सफाई के साथ-साथ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती हैं और महिलाओं के लिए एक कोचिंग कम्युनिटी 'द रीबिल्ड रूम' भी चला रही हैं.

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'पैसा ही आजादी है'

श्वेता का कहना हैं कि लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत में पैसा ही आजादी है. उनके लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि उन्हें किसी को जवाब न देना पड़े कि एक लिप बाम इतना महंगा क्यों है. पैसा आपको विकल्प देता है और कभी-कभी खुशियां भी. आज वो तीन अलग-अलग काम कर रही हैं और अपनी नई पहचान से बेहद खुश हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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