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Hindi Newsजरा हटके5 घंटे तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुआ शख्स! हार्ट बीट बंद, शरीर हुआ पत्थर; फिर अस्पताल में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार

5 घंटे तक 'मुर्दा' रहने के बाद जिंदा हुआ शख्स! हार्ट बीट बंद, शरीर हुआ पत्थर; फिर अस्पताल में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार

साइबेरिया के याकुतिया में एक शख्स -4°F तापमान में 5 घंटे तक बेहोश रहने के बाद चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया. डॉक्टरों ने 'ग्रेजुअल थॉइंग' तकनीक से उसे दोबारा जीवन दिया. पूरी कहानी यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:11 AM IST
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5 घंटे तक 'मुर्दा' रहने के बाद जिंदा हुआ शख्स! हार्ट बीट बंद, शरीर हुआ पत्थर; फिर अस्पताल में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार

कहते हैं कि जिसे राखनहार बचाना चाहे, उसे मौत भी छूकर निकल जाती है. रूस के सबसे ठंडे इलाके साइबेरिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने विज्ञान और डॉक्टरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक शख्स, जो कड़ाके की ठंड में 5 घंटे तक बिना धड़कन और बिना सांस के पड़ा रहा, जिसे डॉक्टरों ने 'क्लीनिकली डेड' मान लिया था, वह आज न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर आया है. आखिर कैसे बर्फ की उस ठंड ने उसे मारने के बजाय सुरक्षित रखा? आइए जानते हैं इस करिश्माई वापसी की पूरी कहानी.

मौत की बर्फ से वापसी

दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाके साइबेरिया के मिरनी से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे मेडिकल साइंस का चमत्कार कहा जा रहा है. एक शख्स, जो कड़ाके की ठंड में वोदका पीकर बेहोश हो गया था और 5 घंटे तक बिना किसी जीवन संकेत के बर्फ में पड़ा रहा, उसे डॉक्टरों ने दोबारा जिंदा कर दिया है.

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वोदका का नशा और -4°F की रात

डेली स्टार की खबर के मुताबिक, यह गुमनाम शख्स शराब के नशे में चूर होकर एक बेंच पर गिर पड़ा था. उस समय वहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस (-4°F) के आसपास था. जब राहगीरों ने उसे देखा, तो उसकी सांसें बंद थीं. मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स को न तो कोई पल्स मिली और न ही ब्लड प्रेशर. ईसीजी (ECG) मशीन पर भी उसकी हृदय गति पूरी तरह स्थिर थी. सामान्य परिस्थितियों में इसे 'क्लीनिकल डेथ' यानी मौत मान लिया जाता है.

डॉक्टरों की सूझबूझ और 4 घंटे की मशक्कत

मिरनी अस्पताल के डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी. एनेस्थेटिस्ट डॉ. दिमित्री बोसिकोव की देखरेख में एक बेहद जटिल प्रक्रिया शुरू की गई. डॉक्टरों ने उसे धीरे-धीरे गर्म करने की तकनीक अपनाई. उन्होंने शरीर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 34 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 4 घंटे तक कड़ी मेहनत की.

अस्पताल के बयान के मुताबिक, अगर शरीर को अचानक गर्म कर दिया जाता, तो छोटी नसें फट सकती थीं जिससे ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक का खतरा रहता. इसलिए 'ग्रेजुअल थॉइंग' यानी धीरे-धीरे पिघलाने की प्रक्रिया अपनाई गई. जैसे ही शरीर का तापमान 34 डिग्री तक पहुंचा, डॉक्टरों ने सीपीआर और लाइफ सपोर्ट दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया. 25 मिनट की मशक्कत के बाद मॉनिटर पर जीवन की एक हल्की किरण दिखाई दी.

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ठंड बनी रक्षक

मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि इस केस में 'अत्यधिक ठंड' ही उस शख्स के लिए वरदान बन गई. जब शरीर बहुत ज्यादा ठंडा (Hypothermia) हो जाता है, तो अंगों को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत कम हो जाती है. इससे मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंग एक तरह के 'प्रिजर्वेशन मोड' में चले जाते हैं. इसी वजह से 5 घंटे तक धड़कन बंद रहने के बाद भी उस शख्स के अंग खराब नहीं हुए.

चमत्कारिक रिकवरी

हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे कोमा में रहने के बाद जब वह शख्स जागा, तो उसके गुर्दे और बाकी अंग बिल्कुल सामान्य काम कर रहे थे. उसे कोई गंभीर दिमागी नुकसान भी नहीं हुआ था. अस्पताल में भर्ती होने के मात्र 5 दिन बाद वह शख्स खुद चलकर घर चला गया. यह केस अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे सही तकनीक और कुदरत के रहस्यों ने मिलकर एक मुर्दा करार दिए गए इंसान को नया जीवन दे दिया.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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