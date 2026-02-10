भारत की वो जनजाति, जो बोलती है अफ्रीकन भाषा! जानें 5 सबसे अनोखी ट्राइब्स और उनकी रस्मों के बारे में

भारत को अगर विविधताओं की धरती कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा. यहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा और परंपराएं बदल जाती हैं. इसी भारत में आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती हैं, जिनकी जीवनशैली आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है. कुछ जनजातियां प्रकृति को भगवान मानती हैं, तो कुछ आज भी सदियों पुरानी परंपराओं पर चलती हैं. हैरानी की बात यह है कि भारत में एक ऐसी भी जनजाति है, जो अफ्रीकी भाषा बोलती है. ये जनजातियां न सिर्फ रहस्यमयी हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध बनाती हैं. आइए जानते हैं भारत की 5 सबसे अनोखी जनजातियों और उनकी खास रस्मों के बारे में.

सिद्दी जनजाति

सिद्दी जनजाति भारत की सबसे अनोखी जनजातियों में से एक मानी जाती है. माना जाता है कि इनकी जड़ें अफ्रीका के बंटू समुदाय से जुड़ी हैं. कई सौ साल पहले अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए इन्हें भारत लाया गया था. आज ये लोग कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में रहते हैं. सिद्दी समुदाय के लोग आज भी अफ्रीकी भाषा और संस्कृति के कुछ अंश संजोए हुए हैं, जो इन्हें बाकी जनजातियों से अलग बनाता है.

बैगा जनजाति

बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में पाई जाती है. इनकी सबसे खास मान्यता यह है कि वे खेती में हल का इस्तेमाल नहीं करते. उनका मानना है कि हल चलाने से धरती मां को चोट पहुंचती है. बैगा समाज में महिलाएं शरीर पर खास तरह के गोदने (टैटू) बनवाती हैं, जो उनकी पहचान माने जाते हैं. यह जनजाति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की मिसाल है.

डोंगरिया कोंध

ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ियों में डोंगरिया कोंध जनजाति रहती है. इस जनजाति के लोग पहाड़ों को भगवान की तरह पूजते हैं. इनका जीवन जंगल और पहाड़ों पर आधारित है. ये झूम खेती करते हैं और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते. डोंगरिया कोंध महिलाओं की बड़ी नथ और पुरुषों के बालों में फूल लगाना उनकी पहचान है, जो उन्हें बेहद अलग बनाता है.

सेंटिनलीज़ जनजाति

अंडमान-निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली सेंटिनलीज़ जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में गिनी जाती है. ये लोग बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखते. सरकार ने इनके क्षेत्र में किसी के भी जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. सदियों से ये लोग अपनी भाषा, परंपरा और जीवनशैली को बिना बदले आज भी निभा रहे हैं.

गोंड जनजाति

आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में रहने वाली गोंड जनजाति सामाजिक स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है. यहां युवक-युवतियों को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने की आज़ादी होती है. तलाक और विधवा विवाह को भी समाज में सामान्य माना जाता है. बराबरी और स्वतंत्रता पर आधारित यह जनजाति आज के समाज के लिए भी एक सीख है.