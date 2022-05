Sidhu Moose Wala Death: सिद्धू मूसेवाला की मौत से शॉक में हैं फैंस, सोशल मीडिया के जरिए दे रहे श्रद्धांजलि

Sidhu Moose Wala Shot Dead: जाने-माने पंजाबी सिंगर-रैपर और पॉलिटीशियन सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई. पंजाब के मनसा में उनकी हत्या हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अपने साथियों के साथ अपनी थार से निकले थे, जब उनपर ये हमला हुआ. उनकी गाड़ी पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सिर और जांघ में गोली लगी थी. कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा घटाई थी.

फैंस दे रहे श्रद्धांजलि

सिद्धू मूसेवाला ने लोगों को अपने गाने और रैप का दीवाना बना दिया था. देश-दुनिया में उनके लाखों की संख्या में फैंस हैं. उनकी हत्या की खबर से उनके फैंस में शोक की लहर है. फैंस के अलावा फिल्मी और संगीत की दुनिया के कलाकार इस खबर पर अबतक यकीन नहीं कर पा रहे हैं. अचानक इस अनहोनी की खबर से लोग शॉक में हैं. सिद्धू मूसेवाला के फैंस उनकी मौत के बाद उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं. एक फैन ने उन्हें याद करते हुए लिखा है, "Gone to soon." वहीं, उनके एक और चाहने वाले ने लिखा है, "RIP LEGEND."

Your voice and legacy will be forever in our hearts. #sidhumoosewala — Shashwat Kulthia (@ShashwatKulthia) May 29, 2022

cant believe Sidhu moosewala shot dead #sidhumoosewala — umair (@umairjaved098) May 29, 2022

विवादों से रहा है नाता

बता दें कि पंजाब के मनसा जिले के रहने वाले 28 साल के सिद्धू मूसेवाला अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. उनका रियल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था. वह अपने सिंगिंग से लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं. हालांकि, वे काफी विवादों में भी रहे. अपने गानों के जरिए गन-कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उनपर मामला भी दर्ज हुआ था. इसके अलावा, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान एक फायरिंग रेंज में एके-47 से फायरिंग करने के लिए भी उनपर केस दर्ज हुआ था.

Rest in Peace Sidhu such a talented young man and at 28 had so much left to give, both in talent and in life. So shocking #sidhumoosewala — Jack Singh Digwa (@Jack_Singh) May 29, 2022

We lost a singer because of a politician.

Stay away from politics#SidhuMoosewala #RIP https://t.co/NBShUMCJqY — yogipedia (@TheOfficialYogs) May 29, 2022

इस गाने ने दिलाई पहचान

सिद्धू मूसेवाला को साल 2017 में उनके गाने 'So High' से खूब पहचान मिली थी. इस गाने के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवॉर्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवॉर्ड मिला था। साल, 2018 में उन्होंने फिल्म 'डाकुओं दा मुंडा' के लिए डॉलर गाना गाया। पंजाबी फिल्मों में उनका यह पहला गाना था।

सच हो गए 'Last Ride'के बोल

इसके अलावा उन्होंने 'इसका जट्ट', 'टोचन', 'सेल्फ मेड', 'फेमस' और 'वॉर्निंग शॉट्स' जैसे म्यूजिक वीडियो बनाए थे। इसे विडंबना ही कहिए कि हाल ही में उनका एक म्यूजिक वीडियो 'Last Ride' रिलीज हुआ था, जिसके बोल हैं- "जवान लड़के की आंखें सब कुछ कह रही हैं... कह रही हैं कि जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा... मौत न जाने कब दस्तक दे दे..." इस गाने की लिरिक्स उन्होंने खुद लिखी थी, जिसमें वे जवानी में मरने की बात कह रहे हैं. किसे पता था कि उनके अपने गाने के बोल उनकी जिंदगी के लिए ही सच साबित हो जाएंगे.