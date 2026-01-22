ना VIP प्रोटोकॉल, ना कोई भौकाल, आम आदमी की तरह मार्केट में घूमते हैं ये विधायक

Sikkim MLA Video Viral: जब कोई छोटे से छोटा नेता भी इलाके में आता है तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है. नेता के चारों और सिक्योरिटी के लोग रहते हैं. विधायक जी का तो भौकाल अलग ही लेवल का होता है. जब कभी विधायक अपनी गाड़ी से चलते हैं तो उनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला देखने को मिलता है. कई दर्जन गाडियां तो उनके चेलों चपाटों की ही हो जाती हैं. आम आदमी का विधायक जी से मिलता कोई आसान काम नहीं होता है. नेता अपने क्षेत्र में पावर तो रखता ही है, बल्कि लोगों के बीच एक सेलिब्रिटी की तरह नजर आता है. लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि देश में ऐसे भी नेता हैं जिनके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं दिखाई देती, जो यूं ही पब्लिक के बीच कहीं भी जेब में हाथ डालकर निकल जाते है. जी हां, सिक्किम के विधायक एरुंग तेनजिंग लेप्चा (Erung Tenzing Lepcha) भी ऐसे ही नेता हैं. इन दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रैवलर को वो यूं ही सड़क पर चलते हुए दिख जाते हैं और फिर उससे बातें भी करते हैं.

क्या बोले सिक्किम के विधायक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक ट्रैवलर सेल्फी वीडियो बना रहा है. इस दौरान वो कहता है, "मैं दिखाता हूं सिक्किम के एमएलए कैसे घूमते हैं." इसके बाद पीछे से ब्लू जींस और लाल टीशर्ट में हैट लगाए एक शख्स दिखाई देता है ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सिक्किम के विधायक एरुंग तेनजिंग लेप्चा (Erung Tenzing Lepcha) हैं. इसके बाद वो शख्स कहता है कि ये टोपी वाला आदमी सिक्किम का विधायक है. इसके बाद ये ट्रैवलर विधायक जी से पूछता है, "और बताओ भैया हम कैसे मिले थे?" ये ट्रैवलर ऐसे बातें करता है जैसे विधायक जी बचपन के दोस्त हों. इस सवाल के जवाब में विधायक कहते हैं कि एक साल पहले मिले थे. इसके बाद वो वहां से आम लोगों के साथ टहलते हुए चले जाते हैं.

वायरल हो गया वीडियो?

इस दौरान ट्रैवलर कहता है कि हमें इनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि कितने मिलनसार हैं. इसके बाद जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तुरंत वायरल हो गया. यूजर्स विधायक की सादगी और मिलनसार आदत की खूब तारीफ कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @desi_solo_traveller नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 92 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

