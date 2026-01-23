इस राज्य की पुलिस ने जीता दिल, चालान से बचाने के लिए खुद पार्किंग में लगाई अंजान बाइक

Video Viral: अक्सर पुलिस को चेकिंग करते देख आम जनता के दिमाग में डर होता है. लोग चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट या हेलमेट लगा लेते हैं या कागज पूरे ना होने के डर से गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं. लेकिन पुलिस हर बार सिर्फ चालान काटने का ही काम नहीं करती है कई बार चालान से बनाने का भी काम करती है. जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर दो पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक अंजान बाइक को चालान से बचाने के लिए 'नो पार्किंग' से 'पार्किंग' में लाकर खड़ी करते है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं किस राज्य की पुलिस ने ये खूबसूरत काम किया है.

किस राज्य की थी पुलिस?

इंटरनेट पर वायरल हो रही पुलिस वालों की वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल, वीडियो में दावा किया जाता है कि ये सिक्किम की पुलिस है. पुलिस ने एक अंजान बाइक का चालान कटने से बचा लिया. इस काम से पुलिस ने लोगों के दिलों और जगह बनाई है. वीडियो में ब्लॉगर कहता है कि ये सिक्किम की पुलिस है और वीडियो में दिखता है कि दो पुलिस वाले एक बाइक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं. इस दौरान ब्लॉगर पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं. तो पुलिस वाला कहता है कि पार्किंग में लगा रहें है ये नो पार्किंग में थी ताकि इसका चालान ना कटे. इसके अलावा पुलिस वालों के मुंह पर काफी खुशी नजर आती है. ब्लॉगर भी पुलिस वालों की तारीफ करता है. अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स सिक्किम पुलिस की तारीफ कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @desi_solo_traveller नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में काफी अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एजुकेशन का फर्क पड़ता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कोई शक नहीं, क्यों सिक्किम सबसे बेस्ट राज्य है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसी लिए सिक्किम इतना अच्छा लगता है". एक यूजर लिखता है कि देश की पुलिस को ऐसा ही होना चाहिए. पर है कैसी? इसके अलावा कई यूजर्स अपने राज्य की पुलिस से तुलना करने लगे.

