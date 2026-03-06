इस मॉडल ने 'बुढ़ापे' को दी मात! 60वें जन्मदिन पर शेयर की ऐसी फोटो कि फैंस बोले- हमें भी बताओ अपना राज...

Singapore Model Age Viral: सिंगापुर के मशहूर फैशन फोटोग्राफर और मॉडल चुआंडो टैन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. 3 मार्च को उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उनकी तस्वीरें देखकर लोग हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर उनकी फिट बॉडी और युवा चेहरा देखकर यूजर्स विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है. यही वजह है कि इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

अपने 60वें जन्मदिन पर चुआंडो टैन ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर की. इस तस्वीर में वह 60 गुब्बारों के साथ खड़े नजर आए. इसके साथ उन्होंने एक भावुक मैसेज भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि समय ही असली संपत्ति है. उनकी इस पोस्ट को कुछ ही समय में लाखों लाइक्स मिल गए. लोगों ने कमेंट में लिखा कि वह आज भी 35 साल के युवक जैसे दिखते हैं.

लोग उन्हें ‘वैंपायर’ क्यों कह रहे हैं?

चुआंडो टैन की युवा लुक देखकर कई यूजर्स मजाक में उन्हें ‘वैंपायर’ कहने लगे. एक यूजर ने लिखा, “मुझे लगता है कि वह वैंपायर हैं, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता.” वहीं दूसरे ने लिखा, “इतने हैंडसम दादा शायद ही कहीं देखने को मिलें.” कई लोगों ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या उनकी उम्र इंसानों के हिसाब से 60 है या किसी एल्फ की तरह.

आखिर इतनी युवा लुक का राज क्या है?

हालांकि टैन का कहना है कि उनकी युवा लुक का कोई जादुई इलाज नहीं है. वह इसे अच्छे जीन और हेल्दी लाइफस्टाइल का परिणाम बताते हैं. उन्होंने कहा कि असली राज अनुशासन और संतुलित जीवनशैली में छिपा है. वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितनी कैलोरी खाएं, उतनी ही दिनभर की गतिविधियों से बर्न भी करें.

उनका डेली रूटीन कैसा है?

चुआंडो टैन का डेली रूटीन काफी अनुशासित है. सुबह वह प्रोटीन शेक या ओटमील के साथ अंडे, शहद और एवोकाडो लेते हैं. दोपहर और रात के खाने में वह आमतौर पर स्टीम या ग्रिल्ड चिकन या मछली के साथ चावल और सूप लेते हैं. वह शराब, धूम्रपान, कॉफी और मीठे पेय से दूरी बनाकर रखते हैं. साथ ही वह हफ्ते में 3 से 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और स्विमिंग भी करते हैं.

क्या उम्र का असर उन्हें महसूस होता है?

हालांकि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ‘एजलेस’ कहते हैं, लेकिन टैन खुद मानते हैं कि उम्र का असर धीरे-धीरे महसूस होता है. उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि अब उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वही ऊर्जा और फिटनेस बनाए रख सकें. फिर भी उनका मानना है कि सकारात्मक सोच, कम तनाव और प्रकृति के करीब रहना लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है.