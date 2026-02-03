गोवा से 5 गुना छोटा ये देश, लेकिन कमाई में पूरी दुनिया का बॉस! हर इंसान की कमाई चौंका देगी

दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, आबादी ज्यादा है और संसाधन भी खूब हैं, लेकिन कमाई के मामले में पीछे रह जाते हैं. वहीं एक ऐसा देश भी है जो आकार में बेहद छोटा है, लेकिन पैसे और जीवन स्तर के मामले में बड़े-बड़े देशों को मात देता है. यहां हर इंसान की औसत कमाई सुनकर लोग चौंक जाते हैं. खास बात यह है कि यह देश सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरा देश ही एक शहर की तरह काम करता है. इसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि आम नागरिक की जिंदगी भी बेहद आरामदायक और सुरक्षित मानी जाती है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे अमीर और स्मार्ट देशों में गिना जाता है.

प्रति व्यक्ति कमाई में पूरी दुनिया से आगे

यह देश खरीदारी क्षमता यानी PPP के मामले में दुनिया में नंबर 1 है. 2025 के आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रति व्यक्ति GDP (PPP) करीब 1.45 करोड़ रुपये सालाना के बराबर है. इसका मतलब यह है कि यहां का एक आम व्यक्ति उतनी चीजें खरीद सकता है, जितनी दुनिया के किसी भी दूसरे देश का औसत नागरिक नहीं कर पाता. घर, गाड़ी, शिक्षा, इलाज और घूमना-फिरना सब कुछ यहां की कमाई के हिसाब से ज्यादा सुलभ है. यही कारण है कि लक्ज़मबर्ग और आयरलैंड जैसे अमीर देश भी इस मामले में पीछे रह जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नॉमिनल कमाई में भी टॉप क्लब में जगह

अगर सिर्फ नॉमिनल GDP की बात करें, तब भी यह देश पीछे नहीं है. 2025 में यहां प्रति व्यक्ति औसत कमाई करीब 80 से 85 लाख रुपये सालाना मानी जा रही है. 2026 में इसके और बढ़ने का अनुमान है. इस हिसाब से यह दुनिया के टॉप 4 से 6 सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल रहता है. दक्षिण-पूर्व एशिया में तो इसकी कोई टक्कर ही नहीं है. पड़ोसी देशों की तुलना में यहां की औसत कमाई 5 से 15 गुना तक ज्यादा है, जो इसे अलग पहचान देती है.

ये भी पढ़ें: 50 हजार साल पुरानी आग की चिंगारी! क्या यहीं से शुरू हुई सभ्यता की अनटूटी कहानी?

गोवा से भी छोटा, लेकिन GDP में दिग्गज

इस देश का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 735 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी गोवा से करीब 5 गुना छोटा. इसके बावजूद 2025 में इसकी कुल GDP करीब 574 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है. यह साबित करता है कि किसी देश की ताकत उसके साइज से नहीं, बल्कि उसकी सोच, प्लानिंग और सिस्टम से तय होती है. सीमित जमीन के बावजूद इस देश ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ट्रेड के दम पर खुद को आर्थिक महाशक्ति बना लिया है.

सख्त नियम, साफ सिस्टम और जबरदस्त कमाई

इस देश को लोग मजाक में “Fine City” भी कहते हैं, क्योंकि यहां नियम बहुत सख्त हैं. गंदगी फैलाने, थूकने या नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगता है. लेकिन यही सख्ती इसे दुनिया के सबसे साफ, सुरक्षित और कम भ्रष्ट देशों में शामिल करती है. मजबूत कानून व्यवस्था, कम टैक्स और बिजनेस-फ्रेंडली माहौल की वजह से बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां यहां निवेश करती हैं, जिससे रोजगार और कमाई दोनों बढ़ती है.

इतिहास से बनी अमीरी

दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में शामिल इसका पोर्ट ग्लोबल ट्रेड का बड़ा केंद्र है. चार आधिकारिक भाषाएं, अलग-अलग समुदाय और संस्कृतियां यहां साथ रहती हैं, लेकिन कमाई का फायदा सभी को मिलता है. पर्यटन, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. आज जिसे ‘Lion City’ कहा जाता है, वह कभी एक छोटा सा व्यापारिक द्वीप था. आज वही देश साबित करता है कि छोटा होकर भी पूरी दुनिया का बॉस बना जा सकता है.