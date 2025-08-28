छुट्टी के दिन किया काम तो कोर्ट ने लगाया इतने लाख का जुर्माना, बॉस को भी भरनी पड़ी मोटी रकम!
Working On Holiday: सिंगापुर में रहने वाली एक फिलीपीनी घरेलू कामगार को छुट्टी के दिन चुपचाप दूसरा काम करना बेहद महंगा पड़ गया. कोर्ट ने उस पर 13,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 8.8 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:48 AM IST
Singapore Maid Fine: सिंगापुर में रहने वाली एक फिलीपीनी घरेलू कामगार को छुट्टी के दिन चुपचाप दूसरा काम करना बेहद महंगा पड़ गया. कोर्ट ने उस पर 13,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 8.8 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. यही नहीं, जिस महिला ने उसे गुपचुप नौकरी पर रखा था उसे भी 7,000 सिंगापुर डॉलर का दंड देना पड़ा.

आखिर मामला क्या है?

यह मामला दिसंबर 2024 में सामने आया, जब मिनिस्ट्री ऑफ मैनपावर (MOM) को एक गुप्त सूचना मिली कि यह मेड विदेशियों के रोजगार से जुड़ा नियम तोड़ रही है. जांच में पता चला कि 53 साल की पिडो एरलिंडा ओकैंपो 1994 से सिंगापुर में काम कर रही थीं. उन्होंने अपने करियर में चार आधिकारिक नियोक्ताओं के लिए काम किया, लेकिन इसके अलावा वे छुपकर सफाई का काम भी करने लगीं.

मेड ने किनके लिए काम किया?

कोर्ट के दस्तावेज़ों के मुताबिक, एरलिंडा ने 64 वर्षीय सोह ओई बेक के घर सफाई का काम किया. वह 2018 से 2020 तक और फिर मार्च 2022 से सितंबर 2024 तक उसके यहां छुट्टी के दिनों में सफाई करती रहीं. हर महीने उन्हें करीब 375 सिंगापुर डॉलर नकद मिलते थे. सोह ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि एरलिंडा पहले से कहीं और नौकरी कर रही है, लेकिन जरूरत के कारण उन्होंने उसे रखा. इतना ही नहीं, सोह ने एरलिंडा को अपने बॉस पुलक प्रसाद को भी सुझाया. इसके बाद एरलिंडा ने प्रसाद के घर भी पार्ट-टाइम काम करना शुरू किया. वहां से उन्हें महीने में करीब 450 डॉलर मिलते थे.

सिंगापुर का सख्त कानून क्या कहता है?

सिंगापुर में घरेलू कामगारों को केवल अपने आधिकारिक नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति होती है. अगर कोई मेड या घरेलू सहायक किसी और के यहां काम करती पाई जाती है, तो उस पर 20,000 डॉलर तक का जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है. वहीं, ऐसे कर्मचारियों को गैरकानूनी तरीके से रखने वाले नियोक्ता को भी 5,000 से 30,000 डॉलर तक का दंड और एक साल की जेल हो सकती है.

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि सोह को न्यूनतम 5,000 डॉलर का जुर्माना मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यह गैरकानूनी नौकरी लंबे समय तक चली, इसलिए सज़ा बढ़ाई गई. जज ने सोह पर 7,000 डॉलर का जुर्माना लगाया. वहीं, मेड एरलिंडा पर सबसे बड़ा 13,000 डॉलर का जुर्माना लगा. दोनों ने अपनी-अपनी पेनल्टी भर दी है. अब पुलक प्रसाद पर कार्रवाई बाकी है.

;