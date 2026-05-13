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Hindi Newsजरा हटकेरुको... पेड़ से गिरा आम उठाया तो लग सकता है जुर्माना, भरना पड़ेगा 4 लाख रुपए! जानें ऐसा क्यों

रुको... पेड़ से गिरा आम उठाया तो लग सकता है जुर्माना, भरना पड़ेगा 4 लाख रुपए! जानें ऐसा क्यों

एक भारतीय महिला प्रियंका सिन्हा ने कड़े कानूनों पर एक चेतावनी शेयर की है. उनके अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर गिरे हुए आम को उठाने पर ₹3.5 लाख (5,000 SGD) तक का जुर्माना लग सकता है. जानें क्या है पूरा मामला और क्या कहता है सिंगापुर का कानून.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 13, 2026, 11:47 AM IST
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रुको... पेड़ से गिरा आम उठाया तो लग सकता है जुर्माना, भरना पड़ेगा 4 लाख रुपए! जानें ऐसा क्यों

विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के लिए अक्सर वहां के नियम-कायदे कौतूहल का विषय होते हैं. लेकिन हाल ही में सिंगापुर में रहने वाली एक भारतीय महिला प्रियंका सिन्हा ने जो जानकारी शेयर की, उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सड़क पर गिरा हुआ एक आम उठाने के बदले आपको लाखों रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है? जी हां, सिंगापुर में यह हकीकत है. यहां के कड़े नागरिक अनुशासन और सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं, जिसके बारे में जानना हर पर्यटक और प्रवासी के लिए जरूरी है.

प्रियंका सिन्हा का वायरल पोस्ट और चेतावनी

सिंगापुर में रहने वाली प्रियंका सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि सिंगापुर में सार्वजनिक पेड़ों से फल तोड़ना या जमीन पर गिरे फलों को उठाना गैरकानूनी माना जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पेड़ से गिरा हुआ आम उठाता है, तो उस पर 5,000 सिंगापुरी डॉलर (लगभग 3.5 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और भारतीय यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया.

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सिंगापुर का सरकारी कानून क्या कहता है?

सिंगापुर के 'मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डेवलपमेंट' (MND) की वेबसाइट और 'पार्क्स एंड ट्रीज एक्ट' के अनुसार, सरकारी जमीन पर लगे पेड़ और उनके फल राज्य की संपत्ति होते हैं. इन पेड़ों का रखरखाव 'NParks' विभाग करता है. नियम के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति इन पेड़ों से फल तोड़ना चाहता है या गिरे हुए फल इकट्ठा करना चाहता है, तो उसे पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.

जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान

अगर आप किसी पब्लिक पार्क में बिना अनुमति फल उठाते पकड़े जाते हैं, तो आप पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है. मामला तब और गंभीर हो जाता है जब यह गतिविधि किसी 'नेचर रिजर्व' या 'नेशनल पार्क' में की जाए. ऐसी जगहों पर नियम तोड़ने पर जुर्माना 50,000 डॉलर (लगभग 35 लाख रुपये) तक जा सकता है और साथ ही 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है. यह नियम सुनकर भारतीय यूजर्स हैरान हैं, क्योंकि भारत में सड़क किनारे लगे पेड़ों से फल तोड़ना एक आम बात मानी जाती है.

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सोशल मीडिया पर मजेदार और तीखी प्रतिक्रियाएं

प्रियंका के इस पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने मजाक में पूछा कि अगर उनका पालतू जानवर फल उठा ले तो क्या होगा? इस पर जवाब मिला कि सिंगापुर में पालतू जानवरों की हरकत के लिए मालिक को ही जिम्मेदार माना जाता है. वहीं, कुछ भारतीय यूजर्स ने गर्व से कहा, "मेरा भारत महान," जहां प्रकृति के उपहारों पर सबका हक समझा जाता है. हालांकि, कुछ लोगों ने सिंगापुर की तारीफ भी की और कहा कि इन्हीं कड़े नियमों की वजह से वह शहर इतना साफ और व्यवस्थित रहता है.

सिंगापुर अपनी स्वच्छता, कम अपराध दर और सख्त नागरिक अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. वहां थूकने, गंदगी फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भारी जुर्माना वसूलने का इतिहास रहा है. फल उठाने से जुड़ा यह कानून भी इसी व्यवस्था का एक हिस्सा है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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